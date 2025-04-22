Платформа «Вовлекай» прошла тестирование на совместимость с мобильной операционной системой «Ред ОС М»

Платформа «Вовлекай», входящая в реестр отечественного ПО, успешно прошла тестирование на совместимость с мобильной операционной системой «Ред ОС М».

В ходе испытаний специалисты компаний оценивали стабильность работы платформы «Вовлекай», её производительность, а также корректность функционирования всех основных инструментов и сервисов в среде «Ред ОС М». В результате платформа «Вовлекай» продемонстрировала стабильность, производительность и полную функциональную совместимость с мобильной операционной системой.

После анализа отчетов и проверки результатов платформа получила официальный сертификат совместимости, который подтверждает возможность использования платформы на «Ред ОС М» без ограничений, обеспечивая надежную и безопасную работу пользователей.

Совместимость с «Ред ОС М» является важным шагом в развитии платформы. Интеграция позволяет расширить круг пользователей «Вовлекай», включая государственные организации, образовательные учреждения и бизнес-структуры, заинтересованные в использовании надежного отечественного программного обеспечения.

«Вовлекай» — отечественная цифровая платформа для организации комфортного обучения и адаптации с геймификацией. Входит в реестр российского ПО Минцифры РФ. Она позволяет выстраивать человекоцентричную систему адаптации и обучения с персональными рекомендациями, применять игровые механики для повышения вовлеченности, а также имеет готовую систему аналитики с простым экспортом отчётов.

«Ред ОС М» — российская мобильная операционная система, разработанная компанией «Ред Софт». Внесена в реестр отечественного ПО, что подтверждает соответствие стандартам Минцифры России и возможность использования госорганами и компаниями с госучастием. «Ред ОС М» не содержит сервисов Google. Доступ к приложениям обеспечен через предустановленный RuStore. «Ред ОС М» позволяет сочетать в одном устройстве два режима работы: мобильный и настольный. Переключение между режимами происходит за доли секунды.