Таксопарк Нижнего Новгорода сократил число аварий благодаря технологиям искусственного интеллекта

Нижегородский таксопарк успешно завершил экспериментальный проект по улучшению безопасности дорожного движения, использовав современные технологии. Благодаря применению искусственного интеллекта, уровень аварийности снизился на впечатляющие 70%. Об этом CNews сообщили представители Exodrive.

Автотранспортное предприятие «Друзья» долгое время сталкивалось с проблемами высокой аварийности среди водителей. Традиционные методы контроля за безопасностью и мотивации водителей не давали желаемого результата. Руководство искало современные технологические решения, способные кардинально изменить ситуацию. Одной из компаний, которая предложила свои наработки, стали резиденты «Сколково» — отечественная компания Exodrive.

Предложенное решение основывается на глубоком анализе поведения водителей в процессе эксплуатации автомобилей. Специальная система собирает и оценивает свыше 140 параметров, связанных с качеством вождения, таких как скорость разгона и торможения, частота резких маневров и нарушение скоростного режима. Искусственный интеллект формирует персональный рейтинг («скоринг») водителя, классифицируя их следующим образом: зеленая зона — безопасное вождение; желтая зона — необходимость улучшения навыков; красная зона — повышенный риск аварии.

Кроме того, система фиксирует точные координаты и характеристики столкновений, создавая карту аварийных ситуаций.

Тестирование проводилось шесть месяцев, в течение которых транспортные средства были разделены на две группы: тестовая группа включала 161 автомобиль, оборудованный системой Exodrive; контрольная группа состояла из аналогичного количества транспортных средств без данной системы.

По итогам эксперимента количество аварий в тестовой группе составило всего 26 случаев, тогда как в контрольной группе произошло 89 ДТП. Число штрафов уменьшилось с 135 до 42. Доля водителей, постоянно соблюдавших правила безопасной езды, выросла с 36% до 80%.

Все стороны признали эксперимент удачным. Автопарк «Друзья» принял решение об оснащении всех своих автомобилей умными системами, так что на дорогах Нижнего Новгорода станет в разы безопаснее.

«Мы считаем, что искусственный интеллект должен не просто собирать данные, а менять поведение. Система Exodrive уже доказала, что может не только восстанавливать картину ДТП, но и эффективно снижать их количество. Мы рады, что парк «Друзья» стал частью этого процесса», — сказал генеральный директор Евгений Черных.

«Мы полностью удовлетворены результатом пилотного проекта, поэтому переходим к полноценному сотрудничеству. Будем применять данные технологии на всех автомобилях нашего парка», — сказал владелец автопарка Илья Горн.

Стоит отметить, что используемые технологии являются полностью отечественными, и собранные данные хранятся на российских серверах. Вот так искусственный интеллект подтвердил свое право стать неотъемлемой частью современной транспортной инфраструктуры страны, обеспечивая не только экономическую выгоду владельцам парков, но и повышая общий уровень дорожной безопасности.