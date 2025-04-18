МТС обеспечила 4G поселок, через который пройдет дорога на Каракольские озера

МТС развернула сеть 4G в поселке Филиал Республики Алтай. Мобильный интернет и голосовая связь заработали на всей территории населенного пункта, на подъезде к нему, а также на части новой дороги, ведущей на Каракольские озера. Об этом CNews сообщили представители МТС.

С появлением LTE в поселке Филиал отдыхающие могут оставаться на связи с близкими, загружать фото и видео в соцсети, смотреть фильмы и обучающие курсы онлайн, обращаться за консультацией к врачам благодаря сервисам телемедицины, а также пользоваться порталом «Госуслуги».

Через поселок Филиал пройдет дорога, ведущая на Каракольские озера. Это семь живописных водоемов на севере Алтайских гор на разной высоте. Нижние озера окружены горной кедровой тайгой, выше — альпийские луга, а вокруг небольших самых верхних озер — флора и фауна высокогорной тундры. Вода в озерах холодная и чистая, рыбы и водные растения в них практически отсутствуют.

«Каракольские озера — памятник природы, который привлекает много туристов. Обычно гости Республики ездят туда через Чемал. Однако сейчас строят новую хорошую асфальтированную дорогу, ведущую через село Урлу-Аспак. Мы, в свою очередь, также оперативно проводим работы по улучшению сети, чтобы туристы в пути могли оставаться на связи. На сегодняшний день отрезок дороги от поселка Филиал до села Урлу-Аспак полностью обеспечен бесшовным покрытием LTE от МТС», — сказал директор МТС в Республике Алтай Леонид Тиунов.