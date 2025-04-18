Компания РОСА начинает оказывать мультиканальную поддержку для клиентов и партнеров

Компания НТЦ ИТ РОСА объявляет о запуске нового мультиканального сервиса поддержки клиентов и партнеров, предоставляя более удобные и современные инструменты для управления заявками. Со второго квартала 2025 года РОСА ввела в эксплуатацию российскую облачную help desk систему Okdesk для управления заявками в службу технической поддержки. Этот шаг позволит повысить скорость и качество обслуживания клиентов. Об этом CNews сообщили представители РОСА.

Теперь клиенты и партнеры РОСА могут открывать заявки через несколько каналов, что делает процесс еще более удобным и доступным: по электронной почте; через клиентский портал; через мобильное приложение для заявителей; с помощью Telegram-бота; через web-форму на сайте.

Новые каналы поддержки станут доступны клиентам операционной системы «РОСА Хром», платформы виртуализации ROSA Virtualization, платформы управления доменом Dynamic Directory, интеллектуальной системы управления разнородной информационной инфраструктурой и оптимизации расходов - РОСА Менеджер ресурсов и платформы оркестрации «РОСА Центр управления».

Клиентский портал — это платформа, позволяющая клиентам и партнерам самостоятельно регистрировать заявки и отслеживать их статус. Так например, сервисные партнеры, оказывающие самостоятельно поддержку первой-второй линии по продуктам РОСА, могут видеть все обращения своих клиентов и вместе с сотрудниками АО «НТЦ ИТ РОСА» принимать участие в закрытии заявок клиентов.

На портале также доступна База знаний по продуктам РОСА, где можно найти ответы на часто задаваемые вопросы. Доступ к клиентскому порталу предоставляется службой технической поддержки по запросу контактного лица клиента.

Для удобной работы с заявками клиентам также доступно мобильное приложение «Заявка в Okdesk». С помощью мобильного приложения для заявителей контактные лица клиентов могут подавать заявки со своих смартфонов и вести переписку по ранее поданным заявкам, в том числе оставлять голосовые заявки и комментарии. Приложение доступно для скачивания из RuStore, App Store и Google Play и предоставляется бесплатно для всех клиентов и партнеров, имеющих доступ к клиентскому порталу.

Okdesk — российская система управления заявками и технической поддержкой для автоматизации сервисных процессов, сопровождения и выездного обслуживания. Входит в Единый реестр отечественного ПО. Okdesk используют более тысячи компаний, которые обслуживают уже более 500 тыс. контрагентов в России и СНГ и почти 1,2 млн единиц оборудования. На рынке более 10 лет.

Благодаря тому, что система Okdesk позволяет создать заявку несколькими способами и значительно упрощает взаимодействие с технической поддержкой — это позволит повысить удобство заказчиков по коммуникации. В РОСА ожидают, что внедрение новой системы поможет улучшить коммуникацию с клиентами, сократить время отклика и повысить удовлетворенность пользователей.

«Мы стремимся сделать поддержку наших клиентов и партнеров максимально удобной, быстрой и современной. Переход на мультиканальную модель взаимодействия и внедрение системы Okdesk — это важный шаг в этом направлении. Теперь каждый может выбрать удобный способ обращения, а мы — обеспечить высокий уровень сервиса», — сказал Олег Бакшинский, директор по сервисам НТЦ ИТ РОСА.

Таким образом, РОСА продолжает развивать клиентский сервис и стремится повысить качество и скорость технической поддержки для всех своих клиентов и партнеров.

«Вопросы автоматизации и предоставление высокого качества решения клиентских обращений сегодня уже не просто тренд. Это рыночная необходимость. Использование для этого удобных, надежных и современных инструментов – выбор зрелых компаний. На российском рынке в данной области есть не просто доступные замены зарубежных решений, существуют системы, которые дают западным фору. Мы рады, что ведущие отечественные разработчики, такие как НТЦ ИТ РОСА, для автоматизации процессов поддержки своих клиентов остановились на Okdesk», — сказал Кирилл Федулов, сооснователь и директор по развитию Okdesk.