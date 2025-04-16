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«Компания Натрули» протестировала маркировку бакалеи с помощью «Контура»​

Совсем скоро двумя этапами стартует обязательная маркировка бакалейной продукции; с 1 мая 2025 г. — снеки, с 1 июля 2025 г. — специи, соусы и готовые супы. ООО «Компания Натрули» включилась в эксперимент ЦРПТ и совместно с регулятором протестировала маркировку банок с аджикой и дой-паков с красной молотой паприкой. В качестве интегратора пригласила специалистов «Контур.Маркировки». Об этом CNews сообщили представители «Контура».

«Контур» помог компании начать работать с маркированной продукцией — заказать коды в «Честном знаке», нанести их, подать отчет о нанесении и ввести товары в оборот. «Компания Натрули» интегрировала процесс маркировки в систему учета «1С» с помощью модуля «Контур.Маркировки».

Специалисты «Контура» заранее проанализировали бизнес-процессы компании и учли пожелания клиента по нанесению кода на продукцию. Коды DataMatrix для банок аджики наклеили ручным аппликатором. Для дой-паков с паприкой требовалось изменить этикетку — вписать код маркировки в дизайн. Конструктор в модуле для «» позволил создать новый шаблон и добавить в него код маркировки. Затем компания отправила в «Честный знак» отчеты о нанесении кода и вводе товаров в оборот.

Представители ЦРПТ отметили «Контур.Маркировку» как корректно работающий сервис с понятным интерфейсом. Положительный отклик оставила и «Компания Натрули». После окончания эксперимента она приобрела модуль и начала внедрять его на производстве.

Лиана Таирова, менеджер ООО «Компания Натрули»: «Во время эксперимента работа с модулем для «1С» показалась удобной и понятной. Отлично сработали специалисты «Контур.Маркировки» — комментировали каждый этап, ответили на все вопросы. В ближайших планах нашей компании — расширить и автоматизировать производство на линиях. Будем внедрять автоматизацию в маркировке, и за этим обратимся в Контур».

«Контур.Маркировка» — сервис для производителей, импортеров, оптовых компаний для работы с маркировкой товаров. Он закрывает все требования законодательства по маркировке — заказ кодов, нанесение их на товары, передача сведений о вводе продукции в оборот в «Честный знак», наполнение отгрузочных документов для отправки по ЭДО, маркировка остатков. Входит в экосистему для бизнеса «Контур».

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