АНО «НЦК ИСУ» создал инструмент для проектирования корпоративной ИТ-архитектуры

АНО «Национальный центр компетенций по информационным системам управления холдингом» (НЦК ИСУ) разработал репозиторий, который облегчит работу бизнес-аналитикам, корпоративным и бизнес-архитекторам. Ресурс содержит перечень и описание типовых бизнес-процессов для крупных корпораций и холдинговых структур. Создатели репозитория рассчитывают, что он упростит компаниям проектирование архитектуры СУР отечественных ERP (или систем управления ресурсами – СУР)

Репозиторий предназначен для использования бизнес-аналитиками, а также корпоративными и бизнес-архитекторами, которые реализуют масштабные проекты по импортозамещению ERP и внедрению отечественных решений. Он позволяет сэкономить время, затрачиваемое на сбор и формализацию бизнес-процессов, в привязке к конкретной организации, группе компаний, холдингу, их бизнес-единицам и проектам. Упрощает взаимодействие с бизнес-заказчиками и снижает риски за счет стандартизации подготовки детальных функциональных требований, применения унифицированного глоссария терминов и понятий.

В репозиторий включен перечень основных информационных потоков и мастер-данных, использование которых необходимо для реализации бизнес-процессов, связанных с операционной и финансовой деятельностью типовой организации. В инструментарии предусмотрена возможность удобной визуализации взаимосвязи процессов и информационных потоков для более точного прогнозирования объемов и сложности интеграции.

Еще один элемент системы – карта покрытия эталонных бизнес-процессов типовых программных продуктов, существующих на отечественном рынке.

«Созданный усилиями методологов и консультантов АНО «НЦК ИСУ» инструмент позволит компаниям понять, насколько та или иная СУР, представленная на российском рынке, обеспечивает реализацию различных бизнес-процессов, и, соответственно, определить масштабы ее доработки. Также с его помощью организации смогут проектировать собственную целевую архитектуру, ускорять подготовку функциональных и нагрузочных сценариев-тестирования для выбранных платформ. В будущем репозиторий может быть расширен за счет включения отраслевых решений и специализированных кастомизированных доработок типовых продуктов крупнейших российских компаний. Это позволит определять возможность их переиспользования и распространения», – сказал генеральный директор АНО «Национальный центр компетенций по информационным системам управления холдингом» (НЦК ИСУ) Кирилл Семион.

В планах НЦК ИСУ – организация предоставления доступа к репозиторию по запросу заинтересованных организаций и проведение обучения бизнес-аналитиков и корпоративных архитекторов работе с данным инструментом.