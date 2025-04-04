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«ООО «Холинс» внедряет систему электронного архива «Этлас» в Нижневартовской окружной клинической больнице

ООО «Холинс», представляющее интересы Нижневартовской окружной клинической больницы, успешно внедрило систему электронного архива «Этлас», разработанную компанией «Этлас-Софт». Проект был реализован в удаленном формате, включая этапы обследования, настройки и установки системы. Об этом CNews сообщили представители «Этлас-Софт».

Нижневартовская окружная клиническая больница — одно из медицинских учреждений города Нижневартовска, Ханты-Мансийского автономного округа. Больница предоставляет широкий спектр медицинских услуг и активно внедряет современные технологии для повышения качества обслуживания пациентов.

Основной целью внедрения системы «Этлас» было создание эффективного электронного архива, способствующего оптимизации документооборота и обеспечению быстрого доступа к необходимой информации. Это, в свою очередь, должно повысить оперативность работы медицинского персонала и улучшить качество обслуживания пациентов.

Этапы реализации проекта

Удаленное обследование: Специалисты «Этлас-Софт» провели серию консультаций с представителями больницы и предоставили опросные анкеты для детального анализа текущих процессов документооборота.

Создание учетных записей: в системе были зарегистрированы учетные записи всех пользователей, что обеспечило персонализированный доступ к архиву.

Формирование групп пользователей: созданы группы пользователей с учетом организационной структуры больницы для эффективного распределения прав доступа.

Структурирование архива: разработана и внедрена иерархическая структура хранения документов с разграничением прав доступа для различных категорий пользователей.

Заполнение справочников: в систему внесены все необходимые справочники, обеспечивающие стандартизацию данных и упрощение процессов поиска.

Создание карточек документов: настроены карточки для трех типов документов, содержащие ключевые атрибуты для каждого вида.

Автоматизация процессов: установлены правила автоматической нумерации, именования и размещения документов, что значительно сократило время на обработку информации.

Разработка отчетов: сформирован ряд отчетов, позволяющие анализировать данные и контролировать ключевые показатели эффективности.

Результаты внедрения

Внедрение системы «Этлас» позволило Нижневартовской окружной клинической больнице достичь следующих результатов.

Оптимизация документооборота: переход на электронный архив сократил время обработки документов и уменьшил объем бумажной работы.

Ускоренный доступ к информации: медицинский персонал получил возможность быстрого поиска и доступа к необходимым документам, что повысило оперативность принятия решений.

Повышение безопасности данных: разграничение прав доступа и централизованное хранение документов обеспечили защиту конфиденциальной информации пациентов.

Снижение операционных затрат: автоматизация процессов и уменьшение использования бумажных носителей привели к сокращению расходов на административные нужды.

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