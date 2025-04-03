В России разработан национальный стандарт использования AI в строительстве

Росстандарт утвердил регламент использования искусственного интеллекта для контроля за возведением различных объектов. Разработкой стандарта для строительного надзора занималась «Газпром нефть» и партнеры компании.

Первый национальный стандарт закрепил единые подходы и нормативную базу для использования искусственного интеллекта при строительном контроле и авторском надзоре. Регламент создает правовую основу использования надзорными органами данных и результатов работы цифровых сервисов при выдаче заключений и разрешительной документации.

Современные цифровые технологии уже успешно применяются в нефтегазовых проектах России. К примеру, «Газпром нефть» использует роботов, нейросетевых помощников и беспилотные комплексы для мониторинга и оценки качества возведения производственной инфраструктуры и зданий по всей России.

«Применение искусственного интеллекта и других цифровых сервисов поможет ускорить и оптимизировать строительство новых объектов, — прокомментировал глава департамента по цифровой трансформации «Газпром нефти» Олег Третьяк. — На примере сервиса дополненной реальности, который применяется в компании для дистанционных проверок Росприроднадзора, мы видим, что цифровизация на 80% повысила скорость инспекций, гарантировала качество и снизила расходы на организацию выездного контроля».