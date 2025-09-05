В Рунет по «белым спискам». Составлен перечень сайтов, доступных во время отключения мобильного интернета. Опрос

В России заработает технология предоставления доступа к сайтам из «белого списка». Они будут работать даже во время ограничений интернета. Это распространяется только на мобильные сети, но не на проводной интернет. Сам список сайтов властями тоже не раскрывается, но операторы его уже частично обнародовали, и мессенджера Max в нем нет. Для доступа к сайтам не потребуется идентификация личности или прохождение капчи.

«Белый» Рунет

В России появится способ легального и официального обхода блокировок мобильного интернета. Заработала технология доступа к сайтам из «белого списка», которые точно будут открываться во время ограничений в работе интернета по сотовым сетям, сообщили CNews представители Минцифры.

«Наиболее востребованные и социально значимые российские сервисы и сайты будут доступны гражданам в периоды ограничений работы мобильного интернета по причине безопасности», – заявили CNews в Минцифры.

Представители ведомства подчеркнули, что техническое решение по разблокировке таких сервисов во время шатдаунов было разработано совместно с операторами связи. «Операторы уже обеспечивают доступ к этим сервисам в пилотном режиме», – добавили они.

Россияне страдают от блокировок мобильного интернета по причине заботы властей об их безопасности с весны 2025 г. Напомним также, что в России уже существуют рабочие способы ограничения и домашнего (проводного) интернета. На него нововведение с «белыми списками» сайтов пока не распространяется.

Никаких подробностей

На момент выхода материала Минцифры не раскрывало список сайтов и сервисов, до которых допустят россиян. Предоставлялся лишь общий перечень, и понять по нему, какой сайт будет работать, а какой нет, невозможно.

«Перечень цифровых платформ сформирован на основе рейтинга наиболее популярных интернет-ресурсов России. Среди них соцсети, маркетплейсы, навигаторы, такси, службы доставки, супермаркеты, личные кабинеты операторов связи», – сообщили CNews представители Минцифры.

Но нужно отметить, что небольшую конкретику в Минцифры по этому вопросу все же внесли. «Доступ будет обеспечен к «Госуслугам», платформе для дистанционного голосования, сайтам Президента России и Правительства России», – сказали CNews представители ведомства, добавив, что список разрешенных ресурсов «будет оперативно пополняться». На основании каких именно условий в него будут вносить тот или иной сайт или сервис, в ведомстве не уточнили.

Приподнять завесу тайны

В распоряжении редакции CNews есть пресс-релиз оператора T2, входящего в «большую четверку» наряду с «Билайном», МТС и «Мегафоном» и ранее известного как Tele2. В этом документе приводится гораздо более детальный перечень сайтов, к которому получат доступ абоненты этого оператора в периоды блокировки мобильного интернета.

На момент выхода материала оператор предоставлял доступ к следующим ресурсам: сервисы «Яндекс» и Mail.ru, портал «Госуслуг», маркетплейсы Ozon и Wildberries, онлайн-платформа «Авито», приложение Т2, мессенджеры «ВКонтакте» и «OK», медиаплатформы «Кинопоиск», «Дзен» и Rutube, навигационный сервис 2ГИС, приложение Газпромбанка, а также сайты государственных учреждений (сайты Правительства и АП, ДЭГ, Выборы, ПОС, ГОСВЭБ).

Здесь стоит отметить, что из всех банков в списке представлен только Газпромбанк. По-видимому, клиенты Сбербанка, самого крупного популярного в России банка, останутся без доступа к своим деньгам и переводам на время ограничений.

Также в перечне нет востребованных у россиян мессенджеров – Telegram и WhatsApp*. И, самое главное, в него не включен госмессенджер Max, то есть ловить на парковке и в лифте во время шатдаунов он, по-видимому, не сможет.

Редакция CNews обратилась в Т2 с вопросом о том, окончательный ли это список, и почему в нем нет Max. Представители Т2 от комментариев отказались.

Также редакция направила вопрос о списке в «Мегафон» и МТС. В МТС подтвердили CNews существование «белых списков», но не прокомментировали их внедрение.

«Механизм, обеспечивающий доступ нашим клиентам в зонах ограничений к ключевым интернет-сервисам, уже работает на сети "Мегафона" по всей стране, – сообщили CNews представители «Мегафона». – В частности, речь идет об онлайн-платформах для взаимодействия с госорганами, ключевых российских маркетплейсах и социальных сетях, а также сервисах доставки товаров и вызова такси. Также абонентам будет всегда доступен сайт "Мегафона" и наше приложение».

«Эти списки для всех едины, так как их разрабатывает Минцифры, а не каждый оператор в отдельности, – сообщил CNews источник, близкий к российскому телеком-рынку. – И еще, по прогнозам, что там будет Сбербанк, "Т-Банк" и "Альфа-Банк"».

Паспорт не потребуется

О том, что в мобильный интернет во время ограничений будут пускать по «белым спискам», CNews писал в начале августа 2025 г. На тот момент министр связи Максут Шадаев говорил, что для получения доступа к разрешенным сайтам нужно будет проходить тест на робота – капчу. «Минцифры совместно с операторами подготовили техническую схему доступа граждан к мобильному интернету в условиях ограничений. То есть когда происходит блокировка, по капче пользователи смогут получить доступ к белому списку основных сервисов на той же скорости», – сказал тогда Шадаев (цитата по «Интерфаксу»).

По всей видимости, от идеи с капчей было решено отказаться. Также не нужно будет предоставлять другие данные о себе. «Для доступа в интернет не требуется дополнительной идентификации и прохождения капчи» – сообщили CNews представители Минцифры.

* WhatsApp принадлежит корпорации Meta. Meta (в прошлом Facebook) признана в России экстремистской организацией и запрещена на территории страны. Принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram заблокированы в России.

Дополнение

После публикации материала Минцифры разместило в своем Telegram-канале список ресурсов, доступных во время блокировки мобильного интернета. Ведомство подчеркнуло, что доступ к ним осуществляется в пилотном режиме.

В список вошли «Госуслуги», «ВКонтакте», «Oдноклассники», Mail.ru и национальный мессенджер Max, сервисы «Яндекса», маркетплейсы Ozon и Wildberries, а также «Авито», «Дзен», Rutube и официальный сайт платежной системы «Мир». Помимо этого, будут открываться сайты Правительства и Администрации Президента России, Федеральная платформа дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Также упомянуты операторы связи «Билайн», «Мегафон», МТС, «Ростелеком» и T2.

В Минцифры отметили, что со временем список будет модифицироваться.