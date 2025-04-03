«Иридиум» и «Ред Софт» объявили о совместимости DeepMail и «Ред ОС»

Компании «Ред Софт» и «Иридиум» сообщили об успешном завершении испытаний совместимости продуктов своих экосистем: операционной системы «Ред ОС» и почтового клиента DeepMail. Сервер электронной почты DeepMail продемонстрировал стабильную и корректную работу на базе отечественной операционной системы от компании «Ред Софт». Теперь организации, заинтересованные в переходе на отечественный стек решений, могут рассматривать DeepMail на базе «Ред ОС» в качестве аналога зарубежных продуктов для работы с электронной почтой.

DeepMail — сервер электронной почты и кроссплатформенный почтовый клиент, который полностью соответствует функциональности MS Outlook и MS Exchange и может быть установлен на стационарные и мобильные устройства, поддерживающие популярные операционные системы.

Методика тестирования включала проверку работы сервера по авторизации, настройке учетной записи, администрированию, подключению контроллера домена, почтовых доменов и испытаниям отказоустойчивости. После были проведены тестирования клиента: вход и регистрация, отправка входящих и получение исходящих писем, работа с локальными контактами, кастомизация внешнего вида и стиля, настройка правил, горячих клавиш, шаблонов и необходимых протоколов.

В результате была подтверждена корректная работа решения и основных дистрибутивов Ред ОС при выполнении различных команд, а также подтверждена поддержка протоколов LDAP, SMTP, IMAP, сalDav и cardDav.

Ред ОС — российская операционная система семейства Linux для серверов и рабочих станций. Продукт обладает сертификатом ФСТЭК России и входит в Реестр российского программного обеспечения Минцифры России. Разработка ведется в закрытом контуре Ред Софт, исходные коды и пакеты находятся в собственном репозитории, расположенном на территории РФ.

«Техническое пилотирование показало стабильную работу почтового клиента DeepMail на устройствах с предустановленной операционной системой «Ред ОС» и может быть использовано широким кругом заказчиков, решающих бизнес-задачи в рамках импортозамещения. Полученный сертификат совместимости дает пользователям российских операционных систем еще одну работоспособную альтернативу», — сказала генеральный директор «Иридиума» Юлия Денисенко.

«Экосистема «Ред Софт» включает в себя продукты, рассчитанные на импортозамещение решений на всех уровнях ИТ-инфраструктуры. «Ред ОС» выступает в роли основы — операционной системы для серверов и рабочих станций. Совместимость с DeepMail открывает новые возможности для наших активных пользователей, которые задумываются о переходи с зарубежных почтовых решений на российские продукты», — сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред Софт».