«Тензор» реализовал трансграничный обмен документами с Белоруссией

Компания «Тензор» запустила технологию трансграничного электронного документооборота (ТЭДО) между Россией и Белоруссией. В рамках пилотного проекта Федеральной налоговой службы России и Министерства по налогам и сборам Белоруссии ТЭДО протестирован с участием белорусских провайдеров ООО «Электронные документы и накладные» (ЭДИН) и ООО «Современные технологии торговли» (EDI-провайдер СТТ).

Первые сделки в цифровом формате уже провели Mark Formelle, «Савушкин продукт», Белорусский цементный холдинг и др. Об этом CNews сообщили представители компании «Тензор».

Бизнес-партнеры из России и Белоруссии могут обмениваться юридически значимыми документами онлайн, используя привычные ЭДО-системы и электронные подписи своих стран. Валидность подписи подтверждает доверенная третья сторона (ДТС) . Это удостоверяющий центр, имеющий полномочия и возможности на проверку иностранных электронных подписей.

Первым белорусским бизнесом, который протестировал ТЭДО, стал производитель трикотажной одежды Mark Formelle. В структуру бизнеса входят 18 производственных площадок и 300 магазинов, в том числе в России.

Ранее документы передавались вручную: накладные заполнялись, печатались и отправлялись курьерской почтой, что занимало более трех дней. Теперь процессы автоматизированы, а файлы между подразделениями подписываются и обрабатываются в среднем за один час. За первые первые месяцев работы системы Mark Formelle подписал 3,8 тыс. электронных документов.

Виктор Возный, директор по ИТ группы компаний Mark Formelle: «ТЭДО позволил нам снизить расходы на печать и доставку документов, а также ускорить взаимодействие с российскими партнерами. Важным преимуществом стало и соответствие законодательным требованиям двух стран: система автоматически обновляется в случае изменений в нормативных актах».

Другие белорусские компании также подключились к трансграничному ЭДО. «Савушкин продукт» автоматизировал передачу электронных товаросопроводительных документов, сократив время на оформление грузов. Белорусский цементный холдинг протестировал новую версию электронных накладных, утвержденную ФНС РФ, и готовится перевести все поставки на цифровой формат.

Благодаря запуску ТЭДО бизнес не зависит от курьерских служб и бумажного документооборота, а издержки на печать и доставку документов за рубеж сокращаются до 80%.

Помимо сотрудничества с ЭДИН и СТТ, трансграничный ЭДО реализуется также с EDI-провайдерами «Бидмартс» и «Метаэра». Такое разнообразие партнеров позволяет подключать к трансграничному ЭДО любые организации Белоруссии. Бизнес сможет обмениваться как формализованными документами (УПД, ТОРГ-2), так и неформализованными (договорами, дополнительными соглашениями, каталогами и др.), подписывая их квалифицированной электронной подписью (КЭП). Это обеспечивает компаниям больше возможностей для цифрового взаимодействия и удобство ведения бизнеса в международном формате.