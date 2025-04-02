Sitronics Electro обновила платформу управления сети зарядных станций

Платформа управления сетью электрозарядных зарядных станций (ЭЗС) для электромобилей Sitronics Electro получила обновлённое ядро с новым типом архитектуры. Теперь оператор может расширять сеть ЭЗС до 10 тыс. зарядных станций и неограниченного числа пользователей на текущей серверной мощности.

Переход на новый вид архитектуры позволяет легко масштабироваться и быстрее реализовывать новые функции. Это стало особенно важно после двукратного роста сети ЭЗС в конце 2024 г. и роста пользователей в 1,5 раза, насчитывающих сейчас более 43 тыс. человек. Такой рост обусловлен широкой сетью, удобным интерфейсом с коротким путём до старта заряда, программе лояльности и круглосуточной технической поддержке, считают в Sitronics Electro.

После проведенного обновления оператор может беспроблемно расширять сеть ЭЗС — платформа устойчива к высоким нагрузкам и способна поддерживать стабильную работу до 10 тыс. зарядных станций и неограниченного числа пользователей на текущей серверной мощности. Гибкая тарификация, прежде доступная только в России, стала доступна для стран СНГ. Сейчас в приложении Sitronics Electro более 750 зарядных станций в 54 регионах России, а также в Армении и Киргизии.

«В основе обновления — полностью новое ядро платформы. Благодаря новой архитектуре мы ускорили процесс реализации новых функций. Sitronics Electro продолжает развивать цифровые решения для электромобильной инфраструктуры, делая процесс зарядки ещё удобнее для пользователей по всей стране», — сказал Николай Самохин, коммерческий директор Sitronics Electro.

Платформа Sitronics Electro отслеживает работу и позволяет операторам и владельцам станций управлять сетью ЭЗС и процессом заряда. Пользователям мобильного приложения доступны запуск и завершение зарядных сессий, поиск и бронирование ЭЗС, автоматизированный доступ на закрытые территории.