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Сбербанк и «СберСтрахование» объявили о втором выпуске ЦФА на космические запуски

«СберСтрахование» во второй раз выпускает цифровые финансовые активы (ЦФА) с целью хеджирования своих рисков, связанных с космическими запусками, на платформе цифровых активов Сбербанка. Приобрести ЦФА в этот раз смогут не только юридические, но и физические лица — квалифицированные инвесторы по ЦФА. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Второй выпуск приурочен к пилотируемому запуску транспортного космического корабля «Союз МС-27» к Международной космической станции (МКС). Он запланирован на 8 апреля 2025 г.

Всего будет выпущено 500 ЦФА. Цена приобретения единицы составит 50 тыс. руб., а максимальная возможная доходность — 4% за период до погашения: при успешном запуске инвестор получит 52 тыс. руб. за 1 ЦФА; в случае если запуску будет присвоен статус «аварийный» или «частично успешный» инвесторы получат 2 тыс. руб.; при отмене или переносе старта инвесторы получат 50 010 руб. за каждый ЦФА.

Размещение ЦФА состоится в период с 2 апреля по 7 апреля 2025 г., а предъявления к погашению — с 21 по 25 апреля 2025 г.

«СберСтрахование» впервые выпустила ЦФА на космические запуски в сентябре 2024 г. Тогда эмиссия составила 2 тыс. ЦФА, стоимость одного была равна 5 тыс. руб. По итогам успешного запуска ракеты «Союз-2.1а» с Байконура к МКС инвесторы проекта за 19 дней получили максимальную доходность в 4% с каждого приобретенного ЦФА.

Михаил Волков, генеральный директор «СберСтрахования»: «В прошлом году «СберСтрахование» первой на рынке предложила инвесторам поучаствовать в хеджировании рисков космических запусков. В преддверии Дня космонавтики мы вновь выпускаем цифровые финансовые активы, выкуп которых доступен в том числе для квалифицированных инвесторов из числа физлиц. Общая сумма выпуска составляет 25 млн руб. Мы уверены, что новые проекты будут стимулировать интерес к развитию космического комплекса и увеличению объемов инвестиций в него».

Сергей Попов, директор дивизиона «Транзакционный бизнес» Сбербанка: «ЦФА быстро эволюционируют. Компании из разных отраслей все активнее инвестируют в них, растет интерес и у частных лиц, которым наша платформа цифровых активов также дает возможность их приобрести. Регулярно появляются новые виды цифровых активов, увеличиваются объемы выпусков. Таким образом, эта перспективная история из нишевой превращается в мейнстримовую, что способствует динамичному развитию рынка ЦФА и инвестиционной культуры».

ЦФА — финансовый инструмент в цифровом формате. Выпуск, учет и обращение таких инструментов осуществляются в информационной системе на основе распределенного реестра (технология блокчейн), который гарантирует неизменность данных. ЦФА является высокорискованным продуктом, и его приобретение может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. Перед покупкой цифровых активов необходимо ознакомиться с риск-декларацией.

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