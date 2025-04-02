Москва укрепляет позиции в производстве высокотехнологичных решений для АПК

Столица делает ставку на развитие умных производств – каждое третье предприятие разрабатывает передовые высокотехнологичные решения, в том числе для агропромышленного комплекса. За первые два месяца 2025 г. объем выпуска машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства вырос в 1,25 раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«При поддержке города производители наращивают объемы выпуска продукции и успешно закрывают потребности рынка. Продукция столичного производства востребована в самых разных отраслях по всей стране. Например, наши промышленники разрабатывают и изготавливают высокотехнологичные фермерские теплицы, роботов для содержания крупного рогатого скота, роботов пропольщиков и высокотехнологичное освещение для теплиц. За первые два месяца 2025 г. московские компании увеличили выпуск машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства на 25,3% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г.», – отметил Анатолий Гарбузов.

Столичная производитель высокотехнологичного оборудования для промышленных и фермерских теплиц «Лаборатория Инженерных Систем» по итогам 2024 г. поставил на отечественный рынок более 248 единиц различного оборудования, что на 7% превышает показатели 2024 г. В 2024 г. производитель разработал для своих систем датчики регистрации осадков, температуры и влажности в теплицах, а также датчики положения форточных механизмов.

С начала 2025 г. для управления технологическими процессами компания вывела на рынок комплекс программ с использованием элементов искусственного интеллекта на основе математического моделирования. Управление может осуществляться из любой точки, где есть интернет.

Светотехническая корпорация «БООС Лайтинг групп» специализируется на создании световых решений для разных отраслей. Например, на предприятии выпускают светильники верхнего освещения, лампы для междурядного пространства теплиц, светильники для стеллажей вертикальных ферм, для семеноводства и микроклонального размножения и другие.

Кроме того, у компании есть свой лабораторный комплекс с экспериментальным цехом, где выращиваются различные сельхозкультуры с применением собственного оборудования. Благодаря новейшим разработкам отгрузки салатно-зеленной продукции цеха выросли на 15% в 2024 г.

В 2024 г. на предприятии для учебных заведений разработали автоматизированную систему выращивания растений и получения практических знаний по биологии, химии, информатике, программированию. Оборудование получило название – гидропонная установка для агроклассов школ.

Предприятие «ЭРлаб» разрабатывает автономные комплексы с искусственным интеллектом для мониторинга растений в открытом грунте и теплицах. Агроробот обнаруживает у растений болезни на ранней стадии, что позволяет вовремя применять необходимые средства защиты и удобрения.

Такой подход на 95% снижает использование химических веществ, сокращает расход удобрений на 20%, как итог – фермеры экономят средства и ресурсы, сохраняя при этом качество почвы.

Кроме того, для борьбы с сорняками компания изготавливает высокоточный опрыскиватель и пропольщик, оснащенный усовершенствованным искусственным интеллектом и 156 индивидуальными насадками. Он способен поражать сорняки с точностью до 5 кв. сантиметров.

Другой столичный разработчик « ВМ-Каталог» производит специальных роботов для кормления крупного рогатого скота. Машина оснащена колесным приводом, дозатором кормовых добавок и системой автоматического позиционирования на основе технического зрения. Она обновляет корм, обеспечивая его доступность, и дозирует кормовые добавки. Автономность робота составляет 8 часов непрерывной работы без подзарядки.