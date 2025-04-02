«Металлоинвест» и JSA Group внедрили на предприятиях среду общих данных Pilot-BIM

Компания «Металлоинвест» и JSA Group внедрили на Лебединском ГОКе, Михайловском ГОКе и Оскольском электрометаллургическом комбинате -программное решение для управления средой общих данных при реализации проектов капитальных затрат, связанных с проектированием и строительством. Об этом CNews сообщили представители JSA Group.

Система Pilot-BIM, разработанная компанией «Аскон», относится к классу PDM (Product Data Management) и обеспечивает полноценный электронный документооборот, хранение, согласование, упорядочивание и совместную работу с исходными данными, НИОКР, проектной продукцией, цифровыми моделями зданий, инфраструктурных и промышленных объектов. Программа позволяет всем участникам проекта, от архитекторов и инженеров до строителей и заказчиков, получать доступ к актуальной информации об исторических и реализуемых проектах, снижая риск ошибок и ускоряя процессы реализации проектов. Pilot-BIM помогает контролировать изменения, соответствие требованиям, снижает риск использования неактуальных чертежей и повышает эффективность реализации проектов, делая работу более удобной, точной и прозрачной.

Заместитель генерального директора по стратегии и инвестициям «Металлоинвеста» Наталья Грызанова: «Внедрение Pilot-BIM позволило нам повысить эффективность управления строительными проектами. Система обеспечивает точное планирование, оперативный доступ к актуальной информации и минимизирует риски, связанные с использованием устаревших данных».

Директор Департамента проектирования и строительства Виктор Шульженок: «Важной новой возможностью стала коллективная работа участников проекта с консолидированными BIM-моделями. Это позволило на ранней стадии реализации проекта - до начала строительства – выбирать наиболее эффективные решения с точки зрения принятых проектных решений, последующей эксплуатации объектов и безопасности объекта в целом».

На текущий момент к Pilot-BIM подключено порядка 1500 сотрудников «Металлоинвеста», предусмотрено хранение более 30 типов документов, в системе хранится 2,5 ТБ документов и моделей. В планах – перевод в эту платформу бизнес-процессов приемки исполнительной документации и интеграция с другими системами по капитальному строительству «Металлоинвеста» («Мобильный строительный контроль» и «Управление требованиями и рисками» – MIRAR).

Директор практики управленческого учета и инвестиций JSA Group Роман Сунтеев: «Завершив данный этап программы трансформации проектирования и строительства, мы создали основу для дальнейшей цифровизации и цифровой трансформации этих процессов. Теперь у нас есть возможность собирать практически всю информацию о проектировании и строительстве в цифровом формате, что открывает новые горизонты для ускорения этих процессов. Важно отметить, что система поддерживает как традиционные подходы, так и современные технологии информационного моделирования, обеспечивая плавный переход к полномасштабной цифровизации».