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Axenix и «Корус Консалтинг» объявили о стратегическом партнерстве для реализации проектов на платформе интегрированного планирования In.Plan

Консалтинговая технологическая компания Axenix и ГК «Корус Консалтинг» подписали соглашение о партнерстве, направленное на продвижение и развитие платформы интегрированного планирования In.Plan. В рамках сотрудничества компании будут совместно оказывать услуги бизнес-консалтинга, реализовывать проекты по автоматизации процессов планирования и развивать функциональные возможности платформы. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус Консалтинг».

Платформа интегрированного планирования In.Plan объединяет возможности планирования спроса, продаж, операций и цепей поставок, а также управления доходностью и оперативной аналитикой. Возможности горизонтального масштабирования, средства интеграции и настройки ИТ-решения позволяют предприятиям вести все процессы в рамках единой системы. Сочетание технологий машинного обучения, методов линейного и целочисленного программирования, встроенных эвристических алгоритмов, а также возможностей ручной корректировки результатов планирования обеспечивают повышение эффективности бизнеса.

Развитием нового направления и реализацией проектов на базе In.Plan в рамках структуры «Корус Консалтинг» будут заниматься специалисты дочерней компании Roxit. Партнеры планируют совместно внедрять функциональные модули In.Plan, а также проводить маркетинговые мероприятия для популяризации решений в области интегрированного планирования.

Партнерство с Axenix позволит ГК «Корус Консалтинг» расширить портфель услуг, связанных, с том числе, с автоматизацией планирования, оптимизации цепочек поставок и оперативной аналитики. Axenix за счет партнерства с «Корус Консалтинг» сможет укрепить позиции In.Plan на рынке, получить дополнительные ресурсы для внедрения и поддержки платформы, а также более эффективно позиционировать In.Plan, основываясь на обратной связи от партнера. Кроме того, совместная работа компаний позволит быстрее реализовывать сложные проекты для крупных предприятий и будет способствовать расширению пула специалистов с экспертизой в In.Plan на рынке.

«Сотрудничество с «Корус Консалтинг», одним из ведущих игроков российского ИТ-рынка, — важный шаг в развитии локального ландшафта решений для интегрированного планирования. Наше партнерство позволит усилить экспертизу в области IBP и интерес бизнеса к российским технологическим продуктам. Мы разделяем подходы и ценности команды «Корус Консалтинг»; их высокие стандарты качества оказываемых услуг полностью совпадают с нашими представлениями о должном уровне продуктов и сервисов, что делает это сотрудничество особенно эффективным», — отметил Степан Нестеров, управляющий директор платформы интегрированного планирования In.Plan.

«Для нас это стратегически важное партнерство, которое позволит нам предложить клиентам качественные и доступные решения для автоматизации процессов планирования и усилить наши компетенции в управлении цепочками поставок. Мы видим большой потенциал в платформе In.Plan и готовы активно развивать ее возможности, чтобы помочь российским компаниям повысить эффективность своих бизнес-процессов», — сказала Ксения Роднова, генеральный директор Roxit (ГК «Корус Консалтинг»).

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