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Саратовская область присоединилась к сети РЦИС.РФ

Российский центр оборота прав на результаты творческой деятельности (РЦИС), Бизнес-инкубатор Саратовской области и сервис депонирования n’RIS заключили соглашение о сотрудничестве. Благодаря трехстороннему соглашению на базе n’RIS — узла сети РЦИС.РФ — появится региональный депозитарий объектов интеллектуальных прав, оператором которого станет Бизнес-инкубатор Саратовской области. У саратовских предпринимателей появится уникальная возможность зафиксировать права на результаты интеллектуальной деятельности и стать участниками федерального рынка нематериальных активов. Об этом CNews сообщили представители РЦИС.РФ.

Как отметил заместитель председателя правительства Саратовской области Алексей Никитин, многие компании и индивидуальные предприниматели региона имеют в структуре активов интеллектуальную собственность: «На территории Саратовской области сосредоточены крупные промышленные компании, агрохолдинги, производители медицинского оборудования, ремесленники, ательеры и другие, использующие в своей деятельности инновационные разработки. Именно оригинальная идея, выраженная в инновационной разработке, форме рецепта, ноу-хау, дизайне или техническом решении, дает предпринимателям конкурентное преимущество. Отдельное направление, которое на сегодняшний день активно развивается, — это бизнес в сфере креативных индустрий, поэтому считаю, что такое сотрудничество с РЦИС и сервисом депонирования n’RIS поможет нашему бизнесу успешно оформлять лицензионные и иные сделки, фиксировать права на собственные разработки и становиться конкурентоспособнее».

По словам директора ООО «Бизнес-инкубатор СО» Екатерины Асташкиной, часто предприниматели попросту не знают, как выявить нематериальные активы, зафиксировать на них права, учесть их на балансе компании, а при необходимости — грамотно этими правами распорядиться. «Мы рады, что благодаря РЦИС у компаний Саратовской области появится возможность воспользоваться инструментом цифрового депонирования и всем спектром возможностей, которые такое депонирование открывает, от лицензионных сделок и масштабирования бизнеса до привлечения возвратного финансирования», — сказала она.

Председатель РЦИС Андрей Кричевский напомнил, что центр уже работает с регионом в рамках соглашения о сотрудничестве, подписанного в январе 2025 г: «Отрадно, что власти региона так быстро решились на полноценное подключение к нашей общественно-государственной инфраструктуре. Присоединение к узлу сети РЦИС.РФ фактически означает появление регионального депозитария, связанного именно с Саратовской областью и, среди прочего, позволяющего вести полноценное статистическое наблюдение за технологической и креативной активностью на уровне субъекта Федерации».

Он пояснил, что число созданных и зарегистрированных результатов творческой деятельности, а особенно сделок с ними, которые также отражаются в качестве транзакций в сети РЦИС.РФ, — лучший показатель эффективности инвестиций в творчество и технологии. «Благодаря распределенному реестру региональная администрация сможет оценить как количество, так и востребованность креативного продукта, создаваемого на территории Саратовской области. Это позволит в дальнейшем принимать качественные решения, связанные с поддержкой тех или иных компаний и индустрий», — сказал Андрей Кричевский.

Генеральный директор сервиса n’RIS Наталья Беленькая отметила, что компания поделится с регионом технологиями и наработками: «n’RIS — основная точка доступа к инфраструктуре РЦИС.РФ для физических лиц, а также малого и среднего бизнеса. Вполне логично, что именно на базе нашего узла будет развернут региональный депозитарий. Уверена, что наши технологии вкупе с опытом Бизнес-инкубатора Саратовской области, знающего все о локальном предпринимательском сообществе, сделают взаимодействие с региональным реестром максимально удобным».

По словам Натальи Беленькой, именно доступность цифровых инструментов может коренным образом изменить культуру работы с интеллектуальной собственностью в стране. «Важно, чтобы цифровые сервисы помогали региональному бизнесу наращивать нематериальные активы, а государственным и частным инвесторам — принимать качественные стратегические решения», — отметила она.

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