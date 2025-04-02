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Россиянин занял шестое место в мировых соревнованиях по разгону платформ на процессорах Intel

Компания G.Skill с 15 февраля по 19 марта 2025 г. проводила мероприятие для оверклокеров G.Skill OC World Cup 2025. В его рамках оверклокеры должны были поставить новые рекорды по разгону на платформах с процессорами Intel на базе LGA 1700 и LGA 1851 и оперативной памятью G.Skill. Представитель России занял шестое место в отборочных соревнованиях по разгону мирового уровня.

Завершился отборочный этап

Российский оверклокер попал в финалисты на мероприятии G.Skill, об этом пишет Overclockers. Ему выпала возможность посетить финал на Тайване в мае 2025 г.

Компания G.Skill с 15 февраля по 19 марта 2025 г. проводила мероприятие для оверклокеров G.Skill OC World Cup 2025. В его рамках оверклокеры должны были поставить новые рекорды по разгону на платформах с процессорами Intel на базе LGA 1700 и LGA 1851 и оперативной памятью G.Skill. Девять призеров должны будут разделить приз в $40 тыс. на соревновании во время выставки Computex 2025.

Оверклокинг (от английского слова «overclock» — разгон) — метод увеличения тактовой частоты CPU (центральный процессор) или GPU (процессор видеокарты) для повышения производительности. Это экономически выгодная альтернатива апгрейду компьютера, чтобы получить больше от имеющегося железа.

Занявший в отборочном этапе шестое место россиянин Дмитрий Савельев он же Dim0n527 получил право в дни проведения Computex 2025 побороться за часть призового фонда в $40 тыс. Dim0n527 попал на шестое место среди девяти счастливчиков, которые поедут на Computex 2025 в мае и смогут побороться за самый большой приз.

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VK - dim0n527
Дмитрий Савельев в 2020 г.

G.Skill — это тайваньская компания, специализирующаяся на производстве компьютерных компонентов и периферийных устройств, в основном на продукции высокопроизводительной оперативной памяти (RAM) и накопителей (SSD). Она была основана в 1989 г. и с тех пор стала одним из популряных производителей компьютерной памяти в мире. Продукция компании широко используется среди геймеров, энтузиастов компьютерных технологий и профессионалов в области вычислений.

Организаторы турнира G.Skill не берут на себя расходы на перелет до Тайбэя и проживание, так что Дмитрию Савельеву, если он решит отправиться на остров, придется оплатить их самостоятельно. Тем не менее, экстремальный разгон всегда был дорогим увлечением, а шанс заодно побывать на крупнейшей в мире отраслевой выставке наверняка привлекает любого энтузиаста компьютерных технологий, даже если он не участвует в соревнованиях по оверклокингу. В любом случае, шестое место в отборочном этапе — это уже само по себе достойный результат, заслуживающий поздравлений. Поздравляем Dim0n527 его всей редакцией CNews и желаем удачи!

Оверклокерский турнир

Производитель модулей оперативной памяти G.Skill сообщил о планах провести в рамках выставки Computex (20-23 мая 2025 г.) оверклокерский турнир OC World Cup 2025. В столицу Тайваня будут приглашены девять мастеров спортивного разгона, которые продемонстрируют наилучшие результаты в ходе онлайн-квалификации. Призовой фонд турнира составит $40 тыс., из которых $10 тыс. достанутся чемпиону.

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Российский оверклокер занял шестое место в отборочных соревнованиях по разгону мирового уровня от G.Skill

Участвовать в отборочном соревновании могли абсолютно все желающие, однако участникам нужна была платформа Intel LGA1700 или LGA1851 и оперативная память производства G.Skill. Онлайн-квалификация была с 15 февраля по 19 марта 2025 г. на оверклокерском портале HWBot.org. Энтузиастам предлогалось опробовать свои силы в пяти дисциплинах: максимальная частота DDR5, 7-Zip, PYPrime, SuperPi и y-cruncher.

Со слов организаторов соревнования, среди участников, подавших результаты во всех пяти дисциплинах, будут разыграны три 48 ГБ (2x 24 ГБ) комплекта памяти DDR5-8000 CL38. Ну а каждый из девяти финалистов онлайн-квалификации гарантированно получит такой набор.

Выставка Computex

Наиболее известной считается выставка потребительской электроники Consumer Electronics Show (CES), которая проходит в январе в Лас-Вегасе, но тайбэйская Computex — пожалуй, более важное мероприятие. Оно проходит в стране, где производятся многие персональные компьютеры (ПК) и комплектующие к ним, и местные производители могут привозить прототипы новой продукции прямо из своих штаб-квартир.

Тайвань является домом для ряда известных компаний в сфере ПК, таких как Asus, Acer, Gigabyte, MSI, Cooler Master и ASRock, а также крупнейшего контрактного производителя полупроводников Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC). Кроме того, значительное присутствие на острове имеют Intel, Nvidia, AMD и Qualcomm.

Руководство G.Skill также не упустит возможности рассказать о своих новых продуктах, вроде высокоскоростных комплектов ОЗУ, компьютерных корпусов, систем охлаждения и периферии. Кроме того, в рамках мероприятия на стенде компании будет представлена дюжина интересных систем от профессиональных моддеров.

Антон Денисенко

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