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Начат отбор номинантов на премии «Инновация года 2025» и «Импортозамещение года 2025»

CNews начинает сбор заявок на соискание двух этих премий. Заявки принимаются до 30 мая 2025 г. включительно.

Открыта подача заявок на премии CNews в области импортозамещения и инноваций

Издание CNews объявляет об учреждении и начале приема заявок на соискание премий: «Импортозамещение года 2025» и «Инновация года 2025».

Прием заявок на соискание этих премий продлится до 30 мая 2025 г. включительно. Для «Инновации года 2025» учреждено 36 номинаций по пяти разным направлениям, а для «Импортозамещения года 2025»21 номинация по трем направлениям. Награждение лауреатов состоится на мероприятии «CNews Forum Кейсы: опыт ИТ-лидеров» 24 июня 2025 г.

Цель Премии «Инновация года 2025» – рассказать об успешном опыте использования инноваций в различных отраслях экономики и госуправления России. Отметить наиболее удачные и перспективные проекты и технологии. Выявить «прорывные» инновации. Обозначить ключевые вехи и направления развития инновационного процесса в стране в целом.

Премия «Импортозамещение года» предполагает отметить общественным признанием ключевые технологии и наиболее успешные проекты, а также персон, которые оказывают наибольшее влияние на этот процесс.

Подробная информация о номинациях, правилах участия в конкурсе и критериях оценки размещена на сайте премий: «Импортозамещение года 2025» и «Инновация года 2025» соответственно.

Лауреаты премии «Импортозамещение года 2024»

В 2024 г. премию «Импортозамещение года» в номинации «Импортозамещение в банках: проект года» получила компания «Базис».

Был награжден директор по развитию бизнеса в «Базис» Андрей Толокнов.

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Награду в номинации «Импортозамещение в банках: проект года» получил Андрей Толокнов, директор по развитию бизнеса «Базис»

«Базис» перевел инфраструктуру Газпромбанка на отечественные решения для организации виртуальных рабочих мест и управления динамической инфраструктурой.

Это один из крупнейших и самых сложных проектов на рынке ввиду высоких требований Газпромбанка к стабильности и непрерывности работы инфраструктуры. Проект стартовал в первой половине 2024 г.

Премию «Импортозамещение года в финансовом секторе» получили «Сфера» и ВТБ.

Были награждены Сергей Безбогов — заместитель руководителя технологического блока – старший вице-президент, ВТБ и Первый заместитель генерального директора Холдинга Т1 Дмитрий Харитонов.

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Награду в номинации «Импортозамещение года в финансовом секторе» получили Сергей Безбогов, заместитель руководителя Технологического блока — старший вице-президент ВТБ, и Дмитрий Харитонов, первый заместитель генеральнoго директора Холдинга Т1

Так были успешно внедрены модули управления процессами разработки и сопровождения — импортозамещены системы Jira , Confluence и компоненты системы Service Manager. Это позволит вывести из эксплуатации около 20 зарубежных систем различных вендоров. Уже сейчас на платформе «Сфера» работает около 20 тыс. человек. Выстроен полигон тестирования из более чем 100 систем банка.

Лауреаты премии «Инновация года 2024»

В прошлом году премию «Инновация года» в номинации «No-code платформа года» получила компания «Технос». ПО «Сакура Pro» предлагает интуитивно понятный No-code конструктор, который позволяет обычным бизнес-пользователям создавать программные решения уровня, которого ранее можно было достичь только путем долгой, сложной и дорогостоящей разработки. Использовать No-code платформу «Сакура PRO» может как малый бизнес, так и крупные корпорации.

Был награжден директор по развитию «Сакура Pro» Виктор Фогельсон.

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Награду в номинации «No-code платформа года» получил Виктор Фогельсон, директор по развитию «Сакура PRO»

В номинации «Инновация года в банковских ИИ-сервисах» победу одержал Промсвязьбанк.

Награжден руководитель по цифровому транзакционному бизнесу, Промсвязьбанка Дмитрий Шенберг.

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Награду в номинации «Инновация года в банковских ИИ-сервисах» получил Дмитрий Шенберг, руководитель по цифровому транзакционному бизнесу Промсвязьбанка

Банк первым на российском рынке встроил нейросеть GPT в чат-бот для бизнеса, благодаря чему предприниматели получили возможность общаться с банком не только по его продуктам, но и на общефинансовые темы — какая ставка налогообложения, как подготовить маркетинговый план продвижения товаров и многие другие.

В номинации «ВКС-решения года» победителем объявили компанию IVA Technologies.

Был награжден ее генеральный директор Станислав Иодковский.

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Награду в номинации «ВКС-решение года» получил Станислав Иодковский, генеральный директор IVA Technologies

ПО компании — IVA MCU предназначена для полноценного защищенного взаимодействия через видеоконференцсвязь и мессенджер.

Сервис изначально разрабатывался с учетом последних мировых тенденций и отвечает самым строгим требованиям в области безопасности. IVA MCU позволяет организовать полноценные коммуникации в удаленном режиме. IVA MCU предлагает заказчикам современный функционал. В том числе в ВКС-платформу встроен бизнес-помощник на основе искусственного интеллекта IVA GPT , создающий цифровое сознание предприятия. IVA GPT с высокой точностью стенографирует мероприятия, готовит краткие итоги видеоконференций, создает поручения ответственным сотрудникам и многое другое.

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