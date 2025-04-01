Промышленная платформа ZIIoT получила наивысший уровень готовности технологии

Платформа ZIIoT, разработанная ГК «Цифра», стала MES-системой, достигшей наивысшего уровня готовности технологии (УГТ 9) в соответствии с национальным стандартом ГОСТ. Данный статус подтверждает, что продукт полностью готов к серийному производству и работе по итогам прохождения всех испытаний и функционирования системы в условиях промышленной эксплуатации. Экспертизу провел независимый «Центр тестирования программного обеспечения», подтвердивший соответствие платформы требованиям стандарта. Об этом CNews сообщили представители ГК «Цифра».

Шкала уровней готовности технологии (УГТ) используется для оценки зрелости продукта: от концепции (УГТ 1) до серийного производства (УГТ 9). Она позволяет понять, насколько технология готова к реальному применению. Система оценки помогает разработчикам и заказчикам контролировать процесс создания технологии, особенно на этапе исследований и разработок (НИОКР) и выбирать решения, готовые к внедрению в производство и интеграции в существующие системы.

В рамках подтверждения уровня готовности платформа успешно прошла серию испытаний на промышленном полигоне и продемонстрировала свою состоятельность. Было подтверждено, что продукт полностью соответствует инженерным, производственным и эксплуатационным требованиям по качеству и надежности. В последствии платформа заменила импортное решение на реальном производстве. По итогам проекта платформа обеспечила возможность реализации бизнес-решений на базе стека современных информационных технологий.

«Наивысший уровень готовности технологии — это результат шести лет работы над ZIIoT. Мы не просто создали продукт, а доказали, что российские технологии способны заменять зарубежные аналоги даже в таких сложных отраслях, как химическая промышленность. Мы доказали, что импортозамещение — это реальность, а не долгосрочная перспектива. Теперь мы фокусируемся на развитии платформы для энергетики и ЖКХ, фармацевтики и АПК. К 2030 году перед нашей страной стоит задача полного перехода на отечественные технологические решения, и мы готовы не только адаптировать ZIIoT под разные отрасли, но и динамично развивать платформу, обеспечивая промышленность передовыми цифровыми инструментами», — сказал Михаил Аронсон, генеральный директор «Цифры».

Продукт ZIIoT — это платформа для создания решений управления производственными процессами, предоставляющая слой базовых сервисов для разработки, тестирования и развертывания бизнес-систем уровня MES. Речь идет о таких сервисах, как сбор и хранение технологических данных, ведение нормативно-справочной информации, работа с событиями, уведомлениями, управление документами, реализация расчетов, а также сервисы представления данных (построение отчетов, дашбордов и мнемосхем). Платформа предоставляет возможность адаптации функционала этих сервисов под требования конечных заказчиков.