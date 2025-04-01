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НИУ ВШЭ запускает новые программы высшего образования в онлайн-формате

Онлайн-кампус НИУ ВШЭ открывает новые онлайн-программы по маркетингу, лингвистике, педагогике, ИТ и другим направлениям. Для поступления станет доступно шесть новых программ магистратуры и одна программа бакалавриата. Всего в вузе в 2025 г. открыт набор на 39 программ бакалавриата и магистратуры в формате онлайн. Об этом CNews сообщили представители НИУ ВШЭ.

Три новые онлайн-программы магистратуры относятся к педагогическому и лингвистическому направлениям. Новая онлайн-программа «Китайский язык в межкультурной бизнес-коммуникации» запущена Школой иностранных языков и направлена на подготовку кадров со знанием китайского языка, культурных, социальных аспектов, а также бизнес-подходов для эффективного взаимодействия с партнерами из КНР для выстраивания деловых, научных, образовательных контактов между странами. Еще одна программа — «Прикладная лингвистика» от НИУ ВШЭСанкт-Петербург включает в себя две специализации на выбор. Первая относится к преподаванию в цифровой среде для подготовки методистов, умеющих создавать образовательные программы по иностранному языку с применением технологий. Вторая направлена на подготовку профессионалов в области машинного перевода и языковой локализации, владеющих инструментами ИИ, работающих с разными видами интерпретаций и осуществляющими пост-машинную обработку текста. Также в онлайн-формате появилась программа «Педагогический дизайн», которая начнет готовить специалистов, способных проектировать образовательный опыт и разрабатывать программы, курсы, обучающие материалы. Кроме того, расширился список вариантов для обучения по направлению маркетинга благодаря программе «Цифровой маркетинг» от кампуса НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде. Программа будет готовить специалистов со знаниями и навыками на стыке маркетинга, анализа данных и цифровых технологий для реализации рекламных кампаний в диджитал-среде. Количество вариантов выросло и в ИТ-сегменте. Так, Московским институтом электроники и математики им. А.Н. Тихонова была запущена программа «Цифровая инженерия для компьютерных игр». Студенты будут обучаться разработке игр и игрового программного обеспечения с углубленным изучением особенностей движков. Программа спроектирована и планируется к реализации в партнерстве с компанией Elverils и иными компаниями игровой индустрии в России. Выпускники программы будут востребованы не только среди работодателей в области создания видеоигр, но и тех, кому необходима разработка корпоративных метавселенных и симуляторов.

Закрывает список новых направлений с возможностью учиться в онлайн-формате программа магистратуры «Биоинформатика в агробиотехнологиях», разработанная в ответ на возрастающую потребность аграрной отрасли страны в специалистах, обладающих знаниями в сфере цифровых технологий и умеющих их применять для повышения производительности бизнеса в области сельского хозяйства.

Для выпускников школ и колледжей станет доступен новый бакалавриат «Управление бизнесом», который будет готовить менеджеров для управления и развития бизнеса в условиях цифровой трансформации с помощью аналитики, больших данных и новых технологий.

Всего в 2025 г. НИУ ВШЭ открывает прием на 39 онлайн-программ высшего образования: 33 магистерских и 6 бакалаврских. Обучение проходит по стандартам, где на бакалавриат отводится четыре года, а на магистратуру два года. По итогу защиты ВКР студенты получат диплом очной формы обучения государственного образца с приложением на английском языке.

Прием документов на онлайн-программы стартует с 1 апреля 2025 г. для онлайн-магистрантов и 20 июня 2025 г. для поступления на онлайн-бакалавриат.

«Большинство новых программ носят междисциплинарный характер для обеспечения студентов навыками из нескольких сфер деятельности. Совмещение двух направлений, например, бизнеса или информационных технологий с лингвистикой, маркетинга с аналитикой, позволяют подготовить студентов к реальным запросам рынка труда. На данный момент мы наблюдаем тенденцию, что работодатели все чаще хотят видеть в специалистах глубокое понимание определенного рынка, его особенностей и экспертное владение цифровыми инструментами для эффективного решения бизнес-задач. Для нас ключевую роль играет актуальность и результативность наших онлайн-программ», — сказала Юлия Ремезова, директор по онлайн-обучению НИУ ВШЭ.

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