ГК Softline реализовала для «Новой Вагоноремонтной компании» проект по автоматизации ИТ-процессов на базе свободного ПО

ГК Softline («Софтлайн»), поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, помогла «Новой Вагоноремонтной компании» автоматизировать процессы управления ИТ-инфраструктурой, оптимизировать ресурсы и обеспечить более высокий уровень защиты корпоративных данных. Команда Softline спроектировала и разработала систему управления конфигурациями и групповыми политиками на базе свободного программного обеспечения. Заказчик получил централизованную систему управления ИТ-инфраструктурой за счет разработки механизмов, не предусмотренных стандартными сценариями использования open source-решений.

«Новая Вагоноремонтная компания» (НВРК) — объединенная сеть вагоноремонтных предприятий, которая охватывает 38 регионов, где работают более 9,5 тыс. сотрудников. Специалисты НВРК ежегодно выполняют свыше 100 тыс. плановых ремонтов всех типов подвижного состава. Сеть предприятий покрывает 15 железных дорог страны.

Компания обратилась в ГК Softline, так как требовалось повысить эффективность администрирования ИТ-инфраструктуры. Заказчик давно работает в Linux-среде, используя в ряде процессов свободное ПО, в частности службу каталогов Free IPA и систему управления конфигурациями Salt Stack. Администраторы контролировали серверы и рабочие станции с помощью встроенных средств, что вело к значительному объему ручного труда и неэффективному использованию ресурсов. Open source-решение не обладало всеми нужными настройками, конфигурациями и шаблонами поведения, поэтому группе НВРК было необходимо разработать новый программный продукт на базе программных пакетов Salt Stack и Free IPA, позволяющий выполнять функции службы групповых политик для доменных объектов в Linux-среде.

Разработка проекта была реализована командой «Премьер Сервисов Softline», которая обладает большим опытом решения сложных и нестандартных задач. Первые этапы включали изучение особенностей ИТ-ландшафта организации, обследование информационных систем и требований по интеграции и взаимодействию. Совместно с командой администраторов НВРК были проработаны технические аспекты проекта. Широкие возможности программной среды позволили специалистам ГК Softline предложить заказчику несколько вариантов реализации с учетом функциональных возможностей, особенностей эксплуатации серверов и рабочих станций, а также требований в области информационной безопасности.

После утверждения оптимального варианта заказчиком специалисты ГК Softline приступили к разработке базовой архитектуры будущей системы. Были проведены работы по проектированию и созданию архитектуры системы конфигурирования, хранения и распространения групповых политик, требуемых шаблонов групповых политик, механизма применения прав доступа, а также подготовлена документация проекта. После завершения разработки на испытательном стенде Softline был проведен ряд успешных пилотных тестов в инфраструктуре НВРК. После всех тестов и доработок проект был успешно запущен в рабочем контуре заказчика.

Команда Softline реализовала нетипичный для рынка проект всего за 6 месяцев. В результате чего заказчик смог централизовать и упростить управление серверным и клиентским оборудованием за счет автоматизации процессов, усилить контроль за использованием данных и действиями привилегированных пользователей.

«Проект, реализованный командой Softline, можно смело назвать уникальным для отечественного рынка программных продуктов. Мы тщательно подошли к выбору компании-партнера: в наше время довольно сложно найти специалистов, хорошо разбирающихся в технологической базе Linux на глубоком уровне и способных быстро подобрать и адаптировать нужный нам набор программ под текущие задачи. Данный проект является одной из ключевых вех в задаче по миграции рабочей среды компании с Microsoft на Linux, а также фундаментом для цифровой трансформации нашего бизнеса — программно-аппаратного комплекса Цифровое Депо. Предварительно мы ориентировались на отечественные ОС, но уровень зрелости этих решений и соотношение цены и качества нас абсолютно не устроили. Так мы пришли к идее сформировать собственную «информационную экосистему» на базе программных продуктов с открытым кодом. Мы точно понимали, что хотим получить от данного проекта и какой уровень компетенций нам важен для его дальнейшего развития. Профессионализм специалистов ГК Softline и слаженное взаимодействие на всех этапах обеспечили достижение необходимого нам результата», — сказал Александр Феденко, директор по информационным технологиям группы компаний «НВРК».

«Проработка решения для НВРК потребовала нестандартных подходов в части проектирования архитектуры, на которые накладывались требования информационной безопасности. Команда заказчика обладает отраслевой экспертизой, что помогло комплексно подойти к изменениям в ИТ-инфраструктуре и правильно сформировать техзадание. В то же время сложности были связаны с необходимостью создать «надстройку» над уже имеющейся системой со своими особенностями, которые накладывали ограничения. Специалисты «Премьер Сервисов» ГК Softline продемонстрировали высокий уровень экспертизы, выполнили задачу в указанные заказчиком сроки и готовы предоставить услуги технической поддержки в случае необходимости», — сказал Николай Глазов, руководитель проекта в департаменте «Премьер Сервисов» ГК Softline.