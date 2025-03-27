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В мобильных видеоконференциях Compass теперь можно работать даже при свернутом приложении

Видеоконференции Compass обновились – теперь полноценно проводить встречи на смартфоне можно, даже если приложение свернуто. Кроме того, мобильные звонки получили новый минималистичный дизайн, а конференции записываются в более удобном для пользователей формате.

Как правило, одновременно с сервисом видеоконференции сотрудники российских компаний используют и другие корпоративные продукты. Это онлайн-доски и менеджеры задач для командных совещаний, презентации для выступлений, текстовые редакторы для заметок и т.д.

Однако пользователи часто сталкиваются с трудностями при одновременной работе с видеоконференциями и другими сервисами для работы. Участники встречи вынуждены сворачивать конференцию, чтобы перейти в другое приложение, и теряют визуальный контакт с собеседниками. Это вызывает дискомфорт более чем у половины пользователей видеоконференций и нарушает продуктивность встречи.

В последней версии корпоративного мессенджера Compass разработчики улучшили оконный режим видеоконференций. Теперь видеть остальных участников видеоконференции можно, даже если пользователь свернул приложение и работает с другими сервисами.

«При работе с мобильными видеоконференциями у пользователей должна быть возможность перейти в другое приложение и при этом видеть реакцию собеседников. Если участники встречи не видят друг друга, смысл видеоконференции теряется, – сказал Евгений Перов, директор по продукту в корпоративном мессенджере Compass, – Мы улучшили оконный режим конференций, чтобы бизнес мог проводить полноценные встречи не только на компьютере, но и на смартфоне в любой точке мира».

Кроме того, видеоконференции Compass получили новый, минималистичный дизайн, а запись звонка теперь сохраняется в формате mp4, и ее можно просмотреть в любом видеоплеере.

Compass – корпоративный мессенджер со встроенными видеоконференциями на сотни активных участников в одном защищенном пространстве. Сервис можно развернуть на своем сервере или использовать в облаке. Входит в реестр отечественного ПО, а приложение доступно на всех платформах.

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