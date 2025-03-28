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Конференция CNews «Low-code и no-code 2025» состоится 24 апреля

24 апреля 2025 г. CNews проведет конференцию «Low-code и no-code 2025».

С докладами выступят:

Антон Слученков, директор департамента разработки и визуализации данных, ПЭК;
Алексей Борисов, директор по партнерам направления ИТ и ЦТ, Skolkovo Foundation;
Владислав Чистяков, главный риск-технолог, «Свой Банк»;
Александр Бардаш, CTO, МТС Web Services;
Виктор Фогельсон, директор по развитию, «Сакура PRO»;
Вадим Степурин, системный архитектор, «Сакура PRO»;
представитель компании «Цифрум»;
и другие.

Основные вопросы к обсуждению:

Low-code и No-code

  • Какие возможности открывает использование Low-code и No-code?
  • Каковы границы использования Low-code и No-code?
  • Low-code и No-code как инструмент разработчика.
  • Можно ли работать с Low-code и No-code без специальных навыков?
  • Какой квалификации требует использование Low-code?
  • Риски использования LСNC.

Технологическая основа

  • Low/No-code платформы для разработчиков.
  • Low/No-code платформы для бизнеса.
  • Искусственный интеллект и low-code.
  • Внедрение LСNC платформы.
  • Как научить сотрудников пользоваться LСNC.
  • Проблемы производительности и масштабируемости LCNC приложений.

Проекты и решения

  • Как создать приложение с помощью Low/No-code?
  • Когда лучше использовать заказную разработку?
  • Гибридный подход к кастомизации решений.
  • Удалось ли благодаря LCNC сэкономить на специалистах?
  • Как организовать безопасную Low-code разработку?

Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 24 000 руб.
Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences

По дополнительным вопросам обращайтесь e-mail: zabrodina@itzconf.ru, Забродина Елена.

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