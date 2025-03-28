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Российские компании на 10% увеличили число научных публикаций об ИИ. В лидерах Сбербанк, «Яндекс» и Smart Engines

Сбербанк, Smart Engines и «Яндекс» увеличили количество научных публикаций по искусственному интеллекту. Сейчас их число достигло 176. Согласно директивам Президента, Россия совместно с институтами и бизнесом должна к 2030 г. публиковать не менее 450 публикаций.

Рост научных ИИ-публикаций

Как выяснил CNews, в 2024 г. российские ИТ-компании опубликовали 176 научных публикаций по искусственному интеллекту (ИИ). В тройку лидеров вошли Сбербанк (76 штук), Smart Engines (50) и «Яндекс» (27). Остальные публикации приходятся на «Т-Банк» (11), MTS AI (9) и VK (3)

Это на 10% больше, чем те же компании опубликовали в 2023 г. — 159 статей. Большая часть из них также пришлась на Сбербанк (69) и Smart Engines (41), следом шли «Яндекс» (24), «Т-Банк» (21) и MTS AI (4).

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CNews

Согласно стратегии развития искусственного интеллекта в России, к 2030 г. количество высокорейтинговых публикаций по ИИ должно достигнуть 450 ежегодно. При этом стоит отметить, что CNews считал публикации только ИИ-компаний. Наибольший массив статей по направлению ИИ приходится по обыкновению на вузы и структуры Российской академии наук (РАН).

В России в 2022–2024 гг. число научных публикаций в ИИ-сфере возросло примерно на 40–50%, сообщала старший преподаватель факультета компьютерных наук Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) Мария Горденко.

Темы публикаций

В 2024 г. публикации Сбербанка охватили практически все направления исследований в области искусственного интеллекта, включая робототехнику, нейронауки, машинное обучение, технологии NLP и большие языковые модели.

Большинство публикаций Smart Engines посвящены компьютерному зрению, технологиям OCR, распознаванию изображений и документов, а также рентгеновской компьютерной томографии.

Ключевое направление MTS AI — это машинное обучение, а исследования сосредоточены на поиске более эффективных методов обучения моделей, рассказала CNews Дарья Галимзянова, разработчик MTS AI. В компании подчеркивают, что такой подход позволяет выпускать на рынок продукты, в которых ИИ решает прикладные задачи пользователей. Например в январе 2025 г. МТС запустила Membranaтариф и мобильное приложение, в котором ИИ-сервисы защищают пользователя от угроз в сети», — отметил директор продукта Павел Логинов.

«Наши основные исследования сосредоточены вокруг больших языковых моделей, — рассказал CNews Даниил Гаврилов, руководитель лаборатории научных исследований искусственного интеллекта T-Bank AI Research в «Т-Банке». — Кроме того, мы активно изучаем перспективные направления ИИ, такие как обработка естественного языка (NLP), компьютерное зрение (CV) и рекомендательные системы (RecSys)».

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ru.freepik.com
Россияне стали больше писать об ИИ

По словам Гаврилова, их работы цитируются ведущими исследовательскими лабораториями, включая Microsoft, Amazon и Google DeepMind, а также учеными ведущих университетов — MIT, CMU, Беркли, Стэнфорда и Принстона.

Стоит отметить, что у «Т-Банка» есть отдельная лаборатория исследований искусственного интеллекта — T-Bank AI Research. Ее основная задача — проведение фундаментальных научных исследований в области ИИ и публикация научных статей. Эти работы затем представляются на ведущих международных конференциях по искусственному интеллекту, таких как NeurIPS, ICML, ICLR, ACL, CVPR и других.

«Яндекс» чаще всего публикуется на темы компьютерного зрения, машинного обучения, обработки языка и пр. Как рассказал CNews представитель компании, ее цитируют OpenAI, Microsoft, Huawei, Meta, Принстонский университет, Стэнфордский университет и пр.

У «Яндекса» есть отдельная лаборатория, которая занимается научными исследованиями Yandex Research. «У нас относительно небольшая, но очень производительная команда, поскольку мы целенаправленно фокусируемся на ключевых направлениях в области исследований», — отметили в компании.

В основном публикации VK связанны с речевыми технологиями, компьютерным зрением и большим языковым моделям, рассказал CNews Дмитрий Кондрашкин, директор по AI VK.

Совокупное число научных публикаций отражает эффективность научной деятельности. При учете также принято выделять публикации в научных журналах первого квартиля (Q1) и сборниках научных конференций уровня А и А*.

Среди научных журналов, в которых публикуются авторы ИИ-компаний, IEEE Access, Mathematics, PLOS ONE и другие – все относятся к первому квартилю. Лидерами по числу публикаций в журналах Q1 являются Сбербанк и Smart Engines.

Работа своими силами и с привлечением институтов

При учете публикаций важным аспектом является еще один показатель — количество исследований, в которых абсолютно все авторы имеют аффилиацию компании. Из общего количества у Smart Engines таких 41 публикация, у Сбербанка 16 работ, у «Яндекса» — восемь, «Т-Банка» — три, а у MTS AI и VK по две.

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CNews

При этом значительное число статей российские ИТ-компании публикуют совместно с различными институтами. Например, Сбербанк сотрудничает с институтом искусственного интеллекта AIRI, НИУ ВШЭ, МФТИ, МГУ и др., Smart Engines — с ФИЦ ИУ РАН. В свою очередь «Яндекс», «Т-Банк», MTS AI и VK сотрудничают со Сколтехом, НИУ ВШЭ, МФТИ, ИТМО и др.

Статьи российских корпоративных исследователей цитируются научными институтами со всего мира — в их числе Стэнфордский университет, Калифорнийский университет в Беркли и научно-исследовательская лаборатория Google DeepMind, отметила профессор кафедры мировых политических процессов ФУП МГИМО МИД России Елена Зиновьева.

Научные публикации Китая и США

Лидеры научной и публикационной активности — китайские и американские компании, причем по общему числу публикаций Китай опережает США. Среди американских компаний выделяются Microsoft , у которой по состоянию на лето 2024 г. было 10,7 тыс. статей, у Amazon — 3,7 тыс. При этом у OpenAI опубликовано только 140 статей. Среди китайских компаний можно выделить Baidu, Xiaomi и др.

Наиболее популярные темы публикаций по тематике ИИ затрагивают вопросы развития и создания больших языковых моделей, проблемы робототехники, нейроисследований и поведенческой аналитики, компьютерного зрения и распознавания речи.

ИИ в России

Россия входит в число лидеров в области ИИ. В нашей стране статьи публикуют в основном вузы — Сколтех, НИУ ВШЭ, МФТИ, ИТМО, рассказала Зиновьева. Из структур РАН можно выделить ФИЦ ИУ РАН. Сегодня российский бизнес сотрудничает с научными и образовательными структурами, наращивая публикационную активность.

Выступая на конференции AI Governance Journey, президент России Владимир Путин отметил, что к 2030 г. развитие ИИ способно внести в мировую экономику от 10 до 15 трлн долл. Консалтинговое агентство «Яков и Партнеры» оценивает российский рынок ИИ в 40 млрд руб., с ожидаемым ежегодным ростом (CAGR) 50%, что превышает среднемировые темпы.

Методика подсчета

Публикации считались на основе информации, опубликованной на сайтах компаний или в их официальных отчетах, а также данных наукометрической платформы Google Scholar. При подсчете учитывались публикации, в которых хотя бы у одного из авторов имеется аффилиация непосредственно компании.

Кристина Холупова

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