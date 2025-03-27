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Релиз Axiom JDK Pro 24 добавил более 20 новых функций в российскую платформу Java

Компания Axiom JDK («Аксиом») выпустила новую версию отечественной платформы Java Axiom JDK Pro 24. Она получила поддержку ИИ, постквантовой криптографии и множество прогрессивных функций. Всего в новой версии реализовано более 2,7 тыс. изменений в 24 ключевых областях, из которых треть — абсолютно новые возможности. Улучшения включают повышение производительности, усиление безопасности и упрощение процесса разработки за счет усовершенствования языка и стандартных библиотек. Новый релиз доступен для 20 системных платформ и может быть загружен в личном кабинете разработчика на сайте поставщика.

Среди новинок стоит отметить поддержку виртуальных потоков без блокировок, которая обеспечивает высокую производительность многопоточных приложений и раскрывает потенциал Project Loom. Оптимизация JVM в рамках Project Lilliput снижает накладные расходы на 64-разрядных архитектурах за счёт сжатия заголовков объектов, а технологии Project Leyden ускоряют запуск приложений благодаря AOT-загрузке и линковке классов. Кроме того, код можно сделать более выразительным и гибким благодаря улучшенной работе с примитивами в шаблонах, instanceof и switch-операторах.

Команда Axiom JDK делает платформу еще более безопасной и эффективной для разработки отечественных сервисов на Java. Российские инженеры реализуют промышленный процесс безопасной разработки и поддерживают версии, начиная с JDK 6 до текущей JDK 24. Кодовая база каждой версии насчитывает около 10 млн строк кода, что требует масштабного подхода к подготовке нового релиза. Для каждой платформы и версии Axiom JDK проводятся 160 тыс. тестов. Они охватывают несколько тысяч комбинаций сборок бинарных файлов и задействуют более ста конфигураций машин для сборки и тестирования, а также ресурсы для оценки производительности, фаззинга и др. Все это обеспечивает соответствие стандарту и позволяет выпускать надежные и оптимизированные версии.

«Клиенты могут быть уверены в бесперебойной работе систем на отечественной платформе Java и соблюдении требований регуляторов. Наша команда знает, как защитить Java-приложения и обеспечить их стабильность. Уязвимости, остававшиеся без внимания годами, могут в любой момент превратиться в критический риск, поэтому обновление Java-платформы для КИИ и государственных сервисов — это не опция, а необходимость. Все вопросы безопасности, надежности, совместимости, связанные с системным ПО, мы берём на себя, чтобы наши клиенты оставались на шаг впереди угроз и могли сосредоточиться на разработке своих приложений и выстраивать оптимальные ИТ-стратегии», – отметил Сергей Лунегов, директор по продуктам Axiom JDK.

Релиз Axiom JDK Pro 24 поставляется в нескольких вариантах, адаптированных под разные сценарии использования. Версия Full предлагает полный комплект с AxiomFX для работы с графическими приложениями, версия Standard подходит для большинства применений на десктопах и серверах, а Lite оптимизирована для облачных систем и высокоплотного развертывания контейнеризованных приложений. Свободную версию Axiom JDK 24 для целей разработки можно загрузить в личном кабинете lk.axiomjdk.ru.

Всего в JDK 24 внесено 2772 изменения и 24 JEP с новыми и улучшенными функциями, а также удалёнными или устаревшими фичами.

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