«Интратул» в 2,5 раза ускорил бизнес-процессы после внедрения BPMSoft

Группа компаний «Интратул», один из лидеров российского рынка инженерных технологий для создания и поддержки производственной инфраструктуры, завершила автоматизацию бизнес-процессов в CRM-системе на базе low-code платформы BPMSoft (разработана компанией «БПМСофт», входит в продуктовый портфель ИТ-холдинга Lansoft). Проект реализован экспертами системного интегратора Anserem. Об этом CNews сообщили представители Lansoft.

До внедрения BPMSoft сотрудники компании использовали несколько разрозненных инструментов: электронную почту, Excel и файловые хранилища. Такое разнообразие решений затрудняло отслеживание качества выполнения задач и контроль времени, затрачиваемого сотрудниками. Возникла необходимость ускорить обработку технических данных и стандартизировать процессы формирования технико-коммерческих предложений (ТКП).

Целью проекта стало создание единой корпоративной информационной базы оборудования предприятия. Для реализации использовалась low-code платформа BPMSoft, лицензии «Конструктор». Выбор был обусловлен гибкостью системы, широкими функциональными возможностями low-code конфигурации, а также надежностью вендора, чье программное обеспечение входит в Реестр российского ПО и сертифицировано ФСТЭК по четвертому уровню доверия.

В результате автоматизации компания смогла существенно улучшить ключевые процессы. Создание и выгрузка ТКП стали более быстрыми и эффективными. Кроме того, была организована систематизация технической документации, внедрён расширенный поиск данных, налажено хранение информации о контрагентах и внедрены аналитические инструменты с визуализацией в формате дашбордов. Проект охватил рабочие места десяти сотрудников. После внедрения обработка данных в системе ускорилась в 2,5 раза, а скорость формирования ТКП возросла в три раза.

Андрей Крайнов, директор департамента развития производственных активов группы компаний «Интратул»: «Благодаря внедрению BPMSoft мы смогли добиться значительного повышения прозрачности и эффективности работы. Платформа предлагает удобную функциональность, включая глобальный поиск, фильтрацию, импорт и экспорт данных в Excel, а также гибкие аналитические инструменты. Мы планируем плавный переход других подразделений компании на BPMSoft».

Александр Гусев, генеральный директор Anserem: «Наш опыт внедрения BPMSoft на производственных предприятиях позволил нам подобрать оптимальное решение для компании «Интратул». Мы стремимся к тому, чтобы наши решения помогали компаниям достигать поставленных целей и становиться лидерами в своих отраслях».

Максим Илюхин, директор по продажам BPMSoft: «Проект с «Интратул» демонстрирует, как современные low-code платформы способны не только решать конкретные задачи бизнеса, но и закладывать основу для его стратегического роста. BPMSoft позволяет быстро автоматизировать текущие процессы компаний, и с легкостью масштабировать и развивать бизнес».