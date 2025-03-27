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Импортозамещение офисного ПО: эксперт «Р7-Офис» Андрей Бурсиан выступит на конференции CNews «Унифицированные коммуникации 2025»

Андрей Бурсиан, старший менеджер центра компетенций АО «Р7», представит «Р7-Команду», безопасную платформу для корпоративных коммуникаций, на конференции CNews «Унифицированные коммуникации 2025».

За последние годы «Р7-Команда» развилась из корпоративного мессенджера в комплексный инструмент для совместной работы. Платформа объединяет переписку, видеоконференции, почту, календарь и документооборот. «Р7-Офис» уже используют более 5000 крупных компаний и свыше 30 федеральных органов власти, в том числе благодаря высокому уровню защиты данных.

Функционал «Р7-Команды» включает аудио- и видеозвонки, демонстрацию экрана с возможностью управления, запись разговоров, интеграцию с АТС и внешние звонки. Также доступны удобные инструменты для управления командой, такие как групповые чаты по проектам, назначение администраторов и корпоративные стикеры. Такой подход помогает отказаться от множества разрозненных сервисов и упростить взаимодействие в организации.

Участники конференции смогут обсудить с Андреем Бурсианом преимущества «Р7-Команды» и узнать о практических кейсах цифровой трансформации. Подробная информация о платформе доступна по ссылке.

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