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Alpha BI запустила решение для обработки и анализа больших объемов данных Alpha OLAP

Alpha BI, российская BI-система, входящая в цифровой пакет решений компании «Барс Груп», объявила о запуске Alpha OLAP — высокопроизводительного аналитического и гибкого решения, предназначенного для обработки и анализа больших объемов данных.

Новый продукт ориентирован на компании, которым необходим мощный инструмент для работы с многомерными данными в условиях импортозамещения. Alpha OLAP может полностью заменить MS SSAS, что позволит отечественным компаниям работать без ограничений, утверждают в «Барс Груп».

Ключевые преимущества Alpha OLAP: отечественная разработка: Alpha OLAP — это российский коммерческий OLAP-сервер, который обеспечивает отсутствие санкционных рисков и полное соответствие требованиям импортозамещения; широкая функциональность: полная поддержка MDX (Multidimensional Expressions) позволяет создавать сложные многомерные запросы для глубокого анализа данных; интеграция с различными хранилищами данных: Alpha OLAP работает с реляционными (PostgreSQL, Oracle), колоночными (ClickHouse, ADQM) и массивно-параллельными (Greenplum, ADB) базами данных, обеспечивая гибкость и адаптивность встраивания в существующий ИТ-ландшафт; поддержка self-service инструментов: возможность работы в привычных self-service инструментах, таких как Microsoft Excel, OpenOffice, LibreOffice и других BI-системах, поддерживающих XMLA, обеспечивает удобство использования и доступность для пользователей; производительность и отказоустойчивость: поддержка горизонтального и вертикального масштабирования, а также оптимизация ROLAP-запросов обеспечивают высокую производительность и надёжность системы.

«В условиях цифровой трансформации рынок BI-решений в России продолжает формироваться, и процесс импортозамещения набирает обороты. Если раньше заказчики не рассматривали замену сложных и критически важных категорий BI-систем, таких как OLAP-серверы, то сегодня ситуация меняется. В частности, многие компании, ранее полностью зависевшие от решений крупных западных игроков, например Microsoft, начали искать альтернативы. Мы видим этот запрос и готовы предложить эффективное отечественное решение — Alpha OLAP, отвечающее высоким требованиям к производительности, безопасности и гибкости в аналитике данных», – отметил Арслан Катеев, руководитель отдела разработки Alpha BI.

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