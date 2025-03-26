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VK Tech запускает новый продукт для оптимизации бизнес-процессов

VK Tech объявляет о запуске VK Task Mining — решения для анализа и оптимизации рабочих процессов внутри компании. Новый инструмент поможет выявить и проанализировать рутинные операции, чтобы в дальнейшем оптимизировать процессы и выйти на новый уровень цифровизации. Об этом CNews сообщили представители VK.

Инструмент собирает данные о рутинных действиях пользователей, анализирует информацию, объединяет ее с бизнес-данными и строит цифровую модель рабочего дня. Таким образом обнаруживаются этапы, на которых можно применить технологию RPA (Robotic Process Automation) или избежать ненужных действий. Это позволяет компаниям оценивать стоимость операций, управлять загрузкой персонала, предотвращать выгорание сотрудников и минимизировать операционные риски. С помощью VK Task Mining компании смогут автоматизировать бизнес-процессы, сократив их время и стоимость.

VK Task Mining учитывает и вопросы безопасности. Система позволяет маскировать или исключать конфиденциальные данные из мониторинга, что снижает риски утечек чувствительной информации и помогает соблюдать требования по безопасности и защите персональных данных. Глубокую аналитику рабочих процессов обеспечивают встроенные BI-дашборды. Интуитивно понятная интерактивная отчетность формируется по итогам сбора и обработки логов, а сам процесс занимает минимум времени.

Встроенное браузерное расширение позволяет извлекать дополнительный бизнес-контекст из веб-страниц, а интеллектуальное распознавание текста на скриншотах помогает анализировать работу сотрудников даже там, где обычные средства мониторинга не справляются. VK Task Mining состоит в реестре российского ПО. В 2025 г. у инструмента появится поддержка Linux и Mac OS, что сделает его доступным для еще большего числа компаний.

«VK Task Mining дополняет нашу платформу процессной аналитики VK Process Mining, которая анализирует данные из корпоративных систем. Новое решение дает возможность собрать более полную картину бизнес-процесса. VK Task Mining обогащает цифровой двойник процесса и выявляет этапы, которые можно роботизировать», — сказал менеджер продукта VK Process Mining Александр Вилкул.

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