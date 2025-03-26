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VAS Experts исследовал обработку больших данных в QoE Stor

Разработчик программного обеспечения для контроля и анализа трафика VAS Experts провел исследование эффективности системы хранения и анализа данных QoE Stor при работе с большими объемами данных. В ходе тестирования эксперты оценили способность платформы обрабатывать и хранить трафик, а также генерировать отчеты на основе данных сетевых операторов в условиях увеличения объемов передаваемой информации. Об этом CNews сообщили представители VAS Experts.

Тестирование проводилось на примере оператора связи с одним млн абонентов и пиковым трафиком 2 Тбит/с. Алгоритмы QoE Stor обрабатывали один петабайт данных, позволяя формировать отчеты за три минуты. СКАТ DPI анализировал трафик, передавал данные по протоколу IPFIX через балансировщик ipfixcol2, после чего QoE Stor принимал и агрегировал статистику в ClickHouse. Кластерная структура позволила масштабировать систему без увеличения нагрузки на центральный узел.

«Используя платформу, операторы могут в реальном времени получать данные о нагрузке на каналы связи, выявлять потенциальные узкие места и оперативно их устранять. Вдобавок, система помогает повысить скорость реакции на возникающие проблемы, обеспечивая более точные и своевременные данные для принятия решений», — сказал Артем Терещенко, директор по развитию VAS Experts.

Результаты тестирования показали, что система QoE Stor способна эффективно обрабатывать и хранить большие объемы данных, обеспечивая высокую производительность даже при экстремальных нагрузках. Алгоритмы агрегации и масштабирования позволяют оперативно получать аналитические данные и принимать своевременные решения для поддержания стабильности и качества сети.

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