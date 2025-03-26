Платформа SCADA «Лацерта» подтвердила совместимость с российской СУБД Postgres Pro

Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и «Лаборатория Технологий Автоматизации», разработчик программных решений в области промышленной автоматизации, объявляют о совместимости своих продуктов. Об этом CNews сообщили представители Postgres Professional.

Сертификат, выданный Postgres Professional, подтверждает корректную работу Postgres Pro Standard, Postgres Pro Enterprise, их сертифицированных редакций (версии 13, 14, 15, 16) и программной платформы АСУ ТП «Лацерта» (SCADA «Лацерта»).

SCADA «Лацерта» — программная платформа, предназначенная для создания систем автоматизации и диспетчеризации производственных и технологических процессов. Она применяется в различных отраслях, включая объекты критической информационной инфраструктуры. Платформа предназначена для обслуживания крупных проектов автоматизации с высокими требования к надёжности, резервирования и отказоустойчивости.

Postgres Pro — отечественная система управления базами данных. Флагманская редакция СУБД, Postgres Pro Enterprise, включает более 100 ключевых разработок. Входит в реестр отечественного ПО и имеет сертификат ФСТЭК.