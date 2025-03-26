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Merlion проанализировал заявки на демонстрации российских программных решений за 2024 год

Последние несколько лет Merlion активно развивает демоцентр, на стендах которого можно ознакомиться с возможностями российских софтверных решений по ключевым для ИТ-рынка направлениям: от средств виртуализации до офисных решений. В 2024 г. было подано около 300 заявок от партнеров и их заказчиков. Самым востребованным классом ПО стали средства виртуализации, на них пришлось 58% демонстраций, на втором месте – средства защиты данных (30% демонстраций). Об этом CNews сообщили представители Merlion.

Лидерство средств виртуализации неудивительно. Российские решения очень востребованы крупным бизнесом, по оценке аналитической компании Strategy Partners, продажи российских средств виртуализации в 2023 году выросли на 37% до 4,5 млрд руб., причем доля российских вендоров увеличилась более чем вдвое. В 2024 г., по оценке SP, продажи отечественных средств виртуализации приблизились к восьми млрд руб., а к 2030 г. они составят почти 26 млрд, что составит 96% рынка в этом сегменте.

Демонстрация возможностей программных продуктов проводится в трех форматах: открытом (в формате вебинара), групповом (в формате ВКС) и индивидуальном (онлайн для одного или нескольких партнеров). Открытый формат стал самым посещаемым: было проведено 37 демонстраций, они собрали более двух тыс. участников. А всего в 2024 г. на всех демонстрациях технического центра Merlion побывало более 2,5 тыс. представителей партнеров и заказчиков.

Самый резкий рост, более чем в десять раз, продемонстрировал сервис «доступ к стендам», в рамках которого партнеры Merlion и их заказчики получали возможность настраивать демостенды под свои конкретные задачи.

Вигель Антонов, директор технического центра Merlion: «То, что демонстрации средств виртуализации стали наиболее популярными у наших партнеров и заказчиков – ожидаемо. Эти решения нужны всем, а демоцентров, где можно посмотреть их в деле, не так много. В наших планах — развитие и совершенствование инфраструктуры демоцентра для того, чтобы обеспечить партнерам доступ к еще более широкому спектру самых востребованных отечественных разработок».

Юлия Печникова, директор по развитию бизнеса VAD-дивизиона: «Развитие демолаборатории Merlion — одно из стратегических направлений для нас. Она, единственная из дистрибьюторских, входит в топ-10 демолабораторий России по версии аналитического агентства CNews. Успешное внедрение новых инфраструктурных решений невозможно без их тестирования, в том числе на соответствие конкретным задачам клиентов. Поэтому наши партнеры с каждым годом все активнее пользуются этим инструментом. Растет спрос на пилотные проекты. В 2025 г. мы намерены сконцентрироваться на проведении пилотов разной степени сложности — и с использованием собственной демолаборатории или облачных сервисов вендоров, и непосредственно в инфраструктуре заказчиков».

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