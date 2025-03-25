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«Яндекс 360» предоставил бизнесу новые инструменты для совместной работы

Корпоративные клиенты «Яндекс 360» — виртуального офиса, который входит в бизнес-группу Yandex B2B Tech — получат новые возможности. Для них откроется сервис «Яндекс Доски», а в почте и «Телемосте» им станут доступны функции на базе искусственного интеллекта. Крупным компаниям «Яндекс 360» предложит набор инструментов для администрирования и управления безопасностью. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

«Яндекс Доски» — сервис для совместной работы с онлайн-досками, который ранее был доступен только крупному бизнесу по модели on-premises. Теперь компании любого размера могут использовать его в облаке. Доски пригодятся для мозговых штурмов, создания карт пользовательского пути, визуализации данных и не только.

В корпоративной почте заработает «Нейрофильтр» — инструмент, который с помощью YandexGPT составляет дайджест важных писем за неделю. Нейрофильтр помогает быстро разобрать почту, ничего не упустив. В сервисе видеовстреч «Телемост» появится функция суммаризации. Нейросеть расшифрует все, о чем говорили участники встречи, и составит для них конспект с ключевыми тезисами.

Крупные компании с большим количеством сотрудников получат новые инструменты для управления доступами и политиками безопасности. Например, распределять доступы можно будет по ролевой модели — в соответствии с ролями сотрудников в системе. В ближайшее время появится возможность гибко настраивать двухфакторную аутентификацию (2FA): скажем, включить ее для отдельных пользователей или групп.

«За последние годы в «Яндекс 360» появилось много нового. «Телемост» перешел на собственную технологическую платформу, которая поддерживает 4K-трансляции и встречи на тысячу участников. Запустились новые «Документы» — теперь нейросеть может редактировать тексты и писать их с нуля по вашим тезисам. Список сервисов пополнили «Вики», «Формы» и «Трекер». Поэтому мы приняли решение обновить тарифы — впервые за два с половиной года. Возможности наших сервисов будут расти и дальше. В ближайшем будущем мы добавим в «Яндекс 360» новые функции на базе искусственного интеллекта, которые помогут бизнесу в решении повседневных задач», — сказал Роман Королев, коммерческий директор «Яндекс 360».

Новые тарифы «Яндекс 360» для малого и среднего бизнеса начнут действовать 15 апреля, а для крупных организаций — 26 мая 2025 г. Для компаний, в которых меньше 250 сотрудников, стоимость за одного пользователя составит от 299 руб. в месяц. Условия для крупного бизнеса обсуждаются индивидуально.

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