Ноутбук «Проксима 15» успешно протестирован на совместимость с ОС «Роса Хром 12»

Компания «ЛНПО Позитрон», российский производитель электроники и НТЦ «ИТ Роса», разработчик отечественных операционных систем и инфраструктурных решений, объявили об успешном завершении тестирования ноутбука «Проксима 15» на совместимость с операционной системой «Роса Хром 12».

Испытания подтвердили, что устройство полностью поддерживает функциональные возможности ОС, обеспечивая стабильную и безопасную работу в корпоративных ИТ-инфраструктурах. Использование «Роса Хром 12» на ноутбуках «Проксима 15» открывает новые возможности для бизнеса и государственных организаций. Операционная система гарантирует надежную защиту данных, снижает зависимость от зарубежного программного обеспечения и соответствует высоким требованиям информационной безопасности.



«Роса Хром 12» — это операционная система для компьютеров и серверов, которая быстро и просто развертывается. Она создана на основе собственного репозитория Rosa 2021.1, в котором используются самые актуальные версии ядра, а все компоненты проверены на совместимость друг с другом. Репозиторий создавался более 10 лет в России и является одним из крупнейших в мире с более чем 35 тыс. приложений и компонентов. ОС «Роса Хром» включена в единый реестр российского ПО Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ под №1607.

«Проксима 15» – это высокопроизводительный корпоративный ноутбук, разработанный специально для нужд бизнеса и госструктур. Современные аппаратные компоненты позволяют решать широкий спектр задач: от работы с офисными приложениями до обработки данных в сложных ИТ-средах. Надежный корпус и эргономичный дизайн делают устройство удобным для ежедневного использования.

«Для нас важно, что наши устройства поддерживают отечественное программное обеспечение. Это подтверждает нашу приверженность развитию российских технологий и созданию комплексных решений для заказчиков», – отметила генеральный директор «ЛНПО Позитрон» Анна Шумилина.

«Сотрудничество с российскими производителями оборудования – стратегическое направление для «Роса». Совместимость с ноутбуком «Проксима 15» демонстрирует, что отечественные IT-решения способны предложить бизнесу и госструктурам надежную альтернативу зарубежному ПО», – сказал директор по стратегическому развитию НТЦ «ИТ Роса» Вячеслав Кадомский.

«ЛНПО Позитрон» и НТЦ «ИТ Роса» продолжат развитие совместимых решений, расширяя возможности российских пользователей и способствуя развитию отечественной ИТ-отрасли.