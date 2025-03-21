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«Ситидрайв» запустил мобильное приложение FMS App для линейного персонала

Каршеринг-сервис «Ситидрайв» разработал и внедрил мобильное приложение FMS App, предназначенное для оптимизации работы линейного персонала, обслуживающих автопарк компании. Об этом CNews сообщили представители «Ситидрайва».

Приложение доступно сразу на двух платформах — iOS и Android. Такое решение является частью стратегии «Ситидрайв» по расширению технологической базы, необходимой для поддержки и совершенствования услуг каршеринга.

Эффективная операционная инфраструктура — ключевой фактор для поддержания высокого качества услуг. Линейный персонал играет в ней важную роль: он отвечает за поддержание автомобилей в исправном состоянии, проводят осмотры, выполняют мелкий ремонт, перемещают автомобили и обеспечивают их чистоту.

До появления FMS App самозанятые использовали различные каналы коммуникации и отдельные приложения, что затрудняло координацию действий. Новое приложение объединяет необходимые инструменты в единой системе. FMS App позволяет управлять несколькими задачами одновременно, оперативно получать информацию о новых заданиях, быстро забирать автомобиль с линии и использовать интерактивную карту для навигации.

Уже на этапе тестирования новое приложение показало свою эффективность. Анализ данных выявил сокращение времени выполнения задач на 32%. Ожидается, что после полного внедрения приложения, этот показатель вырастет до 50%. Это позволит значительно повысить эффективность операционной деятельности и улучшить качество предоставляемых услуг.

«Мы стремимся создать для наших партнеров максимально комфортные и эффективные условия работы. Ранее линейный персонал использовал до трех различных приложений для выполнения своих задач, а теперь все объединено в одну удобную платформу. Мы уверены, что это позволит исполнителям сосредоточиться на выполнении задач, сократив время, затрачиваемое на рутинные операции, что в конечном итоге повысит их продуктивность», — сказал Денис Антипин, операционный директор «Ситидрайв».

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