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RPA-платформа Атом.РИТА признана «Прорывом года в RPA» по версии CNews

Платформа программной роботизации Атом.РИТА АО «Гринатом» заняла первое место в рейтинге «Прорыв года в RPA» по версии ведущего СМИ в области ИТ и высоких технологий CNews. Решение ИТ-интегратора атомной отрасли продемонстрировало лучшую динамику развития функциональности на рынке RPA-платформ по итогам 2024 года.

При формировании рейтинга эксперты CNews оценивали RPA-платформы по количеству новых модулей, расширению текущего функционала, развитию интеграционных возможностей и другим параметрам. Атом.РИТА была признана лидером по всем направлениям — относительный прирост функционала отраслевой платформы аналитики оценили в 80%.

CNews отметил ряд новых компонентов Атом.РИТА:

  • «Рекордер действий» — автоматически формирует сценарии для программного робота на основе записи действий пользователя;
  • «РИТА.Помощник» — позволяет конечному пользователю запускать программных роботов на рабочем месте по запросу или расписанию;
  • «Бизнес-сервис» — предоставляет информацию по работе роботов, эффектам, статистику по запускам, обработанным записям, ошибкам и другие данные.
  • «РИТА.Сотрудник ИН» — версия модуля «РИТА.Сотрудник» для разработки и запуска роботов на ОС Linux.

Среди интеграционных возможностей, которые появились в 2024 году, выделены пакеты активностей для работы с , мессенджером Telegram, офисным ПО «МойОфис», нейросетью GigaChat и другими решениями.

Эксперты также отметили расширение функционала работы модулей «РИТА.Классификатор», «РИТА.Голос», «РИТА.Администратор» и другие улучшения.

«По итогам 2024 года команда Атом.РИТА значительно обновила платформу, реализовав множество пожеланий наших клиентов. Благодаря этому кроме рейтинга «Прорыв года в RPA» Атом.РИТА попала в число лидеров общего рейтинга RPA-платформ по версии CNews. Особое внимание мы уделяем безопасности и продуманному UX решения», — подчеркнул владелец продукта Атом.РИТА Алексей Орский.

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