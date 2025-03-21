Axiom JDK Certified и Libercat Certified подтвердили совместимость с PAM-системой компании Web Control

Axiom JDK (АО «Аксиом») и Web Control завершили совместные испытания и обеспечили совместимость продуктов для использования в ландшафтах с повышенными требованиями к ИБ. Тесты подтвердили полную работоспособность системы управления привилегированным доступом sPACE PAM с отечественной средой разработки и исполнения Java Axiom JDK Certified и сервером Java-приложений Libercat Certified, сертифицированными ФСТЭК.

Успешное тестирование позволяет рекомендовать применение PAM-системы sPACE в доверенном отечественном Java-окружении. Заказчики смогут реализовывать планы по импортозамещению ПО, избегать операционных и технологических рисков, а также соответствовать требованиям регуляторов, предъявляемым к критическим информационным инфраструктурам (КИИ). Результаты испытаний подтверждены сертификатами совместимости.

Для работы sPACE PAM необходима платформа Java и сервер Java-приложений. Раньше для этих целей заказчики использовали open source компоненты OpenJDK и Tomcat. Однако организации, относящиеся к госсектору и объектам КИИ, должны применять в ИТ-инфраструктуре только продукты из единого реестра российского ПО. А для задач с повышенными требованиями к ИБ дополнительно требуются верификация решений на отсутствие недекларированных возможностей и усиленные функции безопасности.

Благодаря подтвержденной совместимости вариант поставки sPACE PAM в комплектации с российской средой разработки и исполнения Java Axiom JDK Certified и сервером приложений Libercat Certified, сертифицированными ФСТЭК, может использоваться в организациях, которые подпадают под юрисдикцию регуляторов.

Система управления привилегированным доступом sPACE PAM предназначена для обеспечения безопасного привилегированного доступа ИТ- и бизнес-пользователей к ИТ-инфраструктуре компании. Решение управляет привилегированными учетными записями, минимизирует привилегии и избыточные права у пользователей, позволяет контролировать их действия и автоматизирует управление доступом.

Axiom JDK, российская платформа Java, используется в системах, требующих высокого уровня безопасности, КИИ и сложных ИТ-ландшафтах. Это единое решение для облачных, серверных, десктопных систем и Docker-контейнеров, соответствующее стандарту Java SE.

Сервер приложений Liberсat предназначен для работы с технологиями Java EE/Jakarta EE. Он основан на открытых исходных кодах Apache Tomcat и выступает альтернативой Oracle WebLogic, IBM WebSphere, Red Hat JBoss и WildFly. Liberсat поставляется совместно с Axiom JDK в виде контейнера сервлетов, сервера приложений и как встраиваемая библиотека для использования, например, при построении приложений на Spring.

Версии Axiom JDK Certified и Libercat Certified сертифицированы ФСТЭК по 4УД для применения на объектах критической инфраструктуры, ГИС, систем персданных и АСУ ТП до 1 уровня защищенности. Продукты входят в единый реестр российского ПО и поддерживают максимальное количество существующих системных конфигураций, включая отечественные ОС, СУБД, оборудование, приложения и облака.

«Мы рады, что в экосистеме отечественной Java становится больше компаний из ИБ-сектора. Безопасность — это не только про сертификацию, шифрование и фаерволы, но и про технологическое партнёрство. Мы развиваем отношения с разработчиками базовых технологий, приложений, оборудования и системными интеграторами, потому что защищённая экосистема строится вместе. Наши инженеры стоят на страже безопасности Java, чтобы разработчики и пользователи могли спать спокойно, зная, что их приложения работают надёжно и соответствуют всем требованиям — и сегодняшним, и будущим», — отметил Алексей Кузнецов, директор по работе с партнёрами Axiom JDK.

«Наша цель — создать комфортные условия для всех наших клиентов, и в том числе предложить решения для компаний, подпадающих под действие регуляторов. Мы нашли надежную альтернативу open source-компонентам среди сертифицированных ФСТЭК решений российской компании Axiom JDK. Ее инженеры верифицировали 4 ГБ исходного кода, чтобы обеспечить повышенные функции безопасности платформы Java и сервера Java-приложений. Уверен, что наше партнерство принесет пользу отечественному рынку и позволит многим организациям решить задачи по обеспечению технологической независимости», — сказал Игорь Базелюк, операционный директор Web Control.