В фокусе цифровизации: ГК «ЛокоТех» планирует автоматизировать процесс диагностики пусковых конденсаторов локомотива

С целью выполнения Стратегии цифровой трансформации холдинга, дирекция по стратегическому планированию и развитию ГК «ЛокоТех» инициировала проект по автоматизированному учету состояния пусковых конденсаторов локомотива на западном филиале компании «ЛокоТех-Сервис». Об этом CNews сообщили представители ГК «ЛокоТех».

Проектная инициатива по созданию диагностического комплекса измерения емкости пусковых конденсаторов с передачей результатов в АСУ СГ одобрена на Экспертном совете ГК «ЛокоТех». В ближайшее время Западный филиал компании «ЛокоТех-Сервис» приступит к подготовительным мероприятиям по реализации проекта: разработке технических требований к диагностическим комплексам, расчету стоимости и окупаемости. Разработчик программного обеспечения будет выбран по результатам конкурсных процедур.

В настоящее время при проведении текущего ремонта в сервисных локомотивных депо производится замер емкости и оценка технического состояния пусковых конденсаторов. Это элементы, которые необходимы для стабильной работы вспомогательной электромашины электровоза и, как следствие, его двигателя. Ёмкость конденсатора является важнейшей характеристикой его исправности.

Замер параметров производят слесари и записывают их в бумажный журнал ТУ-28. Применяемая технология не позволяет автоматически зафиксировать результаты измерений в автоматизированной системе управления жизненным циклом локомотива «Сетевой график» (АСУ СГ) на базе «1С». Также невозможно исключить случайное либо преднамеренное искажение результатов измерений, не привлекая дополнительный контролирующий персонал. Это влечет за собой увеличение времени на приемку отремонтированного оборудования, что может негативно сказаться на показателе простоя локомотива в ремонте.

«Диагностический комплекс будет разработан с целью безусловного выполнения технологии ремонта, повышения надежности работы вспомогательных электрических машин и, соответственно, локомотива в целом. Комплекс позволит в режиме реального времени, сразу после проведения измерения, передавать диагностические значения емкости пусковых конденсаторов в систему АСУ СГ, тем самым исключить влияние человеческого фактора при выполнении измерений», — сказал директор филиала «Западный» ООО «ЛокоТех-Сервис» Андрей Смирнов.

Одна из ключевых целей инициативы — повышение КГЭ к эксплуатации за счет снижения количества внеплановых ремонтов в связи со своевременной заменой вспомогательных электрических машин локомотива, что окажет положительное влияние на сокращение времени простоя локомотивов.

«Автоматическая и своевременная передача достоверных значений измерений емкости пусковых конденсаторов в систему АСУ СГ и, тем самым, накопление базы достоверных измерений емкости пусковых конденсаторов обеспечит прослеживаемость истории эксплуатации каждого конденсатора, что в дальнейшем позволит проактивно прогнозировать срок отказа оборудования и вовремя производить замену», — сказал первый заместитель генерального директора по стратегическому планированию и развитию ГК «ЛокоТех» Сергей Лянгасов.