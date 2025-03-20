CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения
|

Primo RPA запускает услугу «Чекап RPA»: подробный анализ процессов роботизации для повышения эффективности

Российский разработчик платформы программной роботизации бизнес-процессов Primo RPA запустил новую услугу «Чекап RPA» для компаний, которые используют программных роботов, но не получают ожидаемого эффекта. Услуга поможет снизить затраты и улучшить процессы, предоставляя понятные рекомендации для оптимизации процессов роботизации.

Эксперты Primo RPA отмечают, что неэффективный жизненный цикл роботов может увеличить время выхода продукта на рынок (TTM) до 50% и общую стоимость владения (TCO) до 15–20%. Эти цифры подчеркивают важность детального анализа процессов.

С услугой «Чекап RPA» компании получают всестороннюю проверку работы программных роботов и процессов автоматизации в целом. Специалисты Primo RPA оценивают управляемость, скорость, стоимость и качество разработки. Выявляют зоны перегрузки и недостатка ресурсов.

Эксперты проверяют, насколько цели центра компетенции по роботизации соответствуют задачам бизнеса. Они учитывают интересы ИТ, служб безопасности и HR, а также сравнивают показатели с аналогичными центрами на рынке. Применяемая методология Primo RPA ROM помогает выявить узкие места, избежать ошибок и повысить эффективность автоматизации.

По итогам анализа формируется отчет с конкретными шагами и рекомендациями по оптимизации.

«Во многих компаниях роботизация развивается, но не превращается в системный инструмент, меняющий бизнес. Мы уверены: наша услуга для компаний — не просто разбор текущего состояния практики роботизации, это точка переосмысления. Она позволяет уточнить цели, устранить скрытые издержки и вернуть смысл в автоматизацию. Мы не просто показываем, где болит. Мы предлагаем конкретные шаги, как сделать автоматизацию зрелой, быстрой и реально полезной для бизнеса», — объяснил Михаил Иванов, управляющий директор Primo RPA.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В офисах ИТ-компаний «Крок» и «Ланит» прошли обыски. В чем причина

Хакеры под видом российских судебных приставов рассылают усовершенствованные вредоносные программы

LG частично возобновила производство бытовой техники в России для продаж электроники на отечественном рынке

«ИКС холдинг» купил производителя телекомоборудования и микроэлектроники

ИИ будет не только ставить диагноз, но и лечить пациентов

ИТ-инфраструктура «Почты России» пришла в негодность. Разруха почти полная, на модернизацию нет денег

Конференции

Современные контакт-центры 2025

Роботизация бизнес-процессов 2025

Унифицированные коммуникации 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Умная гигиена: обзор зубной щетки Oclean X Ultra S с ИИ и технологией костной проводимости звука

Как узнать, кто звонил с незнакомого номера: лучшие приложения

Легальные приложения для отслеживания смартфона по местоположению: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые заглянули внутрь протонов — там обнаружилась жуткая квантовая запутанность

Самая маленькая кошка в мире была размером с ладонь и жила 300 000 лет назад

Окаменелости возрастом 430 миллионов лет меняют принятые нормы эволюции
Показать еще