CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Цифровизация Бизнес-приложения Внедрения ИТ в банках Импортонезависимость
|

«ОТП Банк» первым в России переходит на отечественный карточный процессинг без Oracle

В ночь с 21 на 22 марта «ОТП Банк» первым в стране мигрирует с иностранного процессинга на передовое российское решение Solar. Об этом CNews сообщили представители «ОТП Банка».

Эта система, построенная без использования СУБД Oracle, устраняет риски, связанные с прекращением поддержки этого ПО в России и потенциальными сбоями в работе ключевых банковских сервисов. «ОТП Банк» станет первым, кто устранит риски в этом классе решений.

Новый процессинг утроит производительность, расширит продуктовую линейку и ускорит проведение операций. Он значительно превосходит предыдущий с точки зрения безопасности.

Переход на него — сложная процедура, требующая временного прерывания работы банка. Поэтому базовый этап миграции запланирован на ночь с пятницы на субботу, когда клиентская активность минимальна. Сервисы будут бесшовно восстановлены уже утром в субботу.

«Переход на современный технологический стек (PostgreSQL, Java и Kafka) обеспечит надежность, отказоустойчивость, масштабируемость и безопасность карточного процессинга. Успешная миграция, которая может пройти как единовременно, так и в несколько этапов, станет возможной благодаря партнерству с Solanteq и тесной кооперации всех служб банка в течение последнего года», — сказал Сергей Симоненко, директор по информационным технологиям «ОТП Банка».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В офисах ИТ-компаний «Крок» и «Ланит» прошли обыски. В чем причина

Хакеры под видом российских судебных приставов рассылают усовершенствованные вредоносные программы

LG частично возобновила производство бытовой техники в России для продаж электроники на отечественном рынке

«ИКС холдинг» купил производителя телекомоборудования и микроэлектроники

ИИ будет не только ставить диагноз, но и лечить пациентов

ИТ-инфраструктура «Почты России» пришла в негодность. Разруха почти полная, на модернизацию нет денег

Конференции

Современные контакт-центры 2025

Роботизация бизнес-процессов 2025

Унифицированные коммуникации 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Умная гигиена: обзор зубной щетки Oclean X Ultra S с ИИ и технологией костной проводимости звука

Как узнать, кто звонил с незнакомого номера: лучшие приложения

Легальные приложения для отслеживания смартфона по местоположению: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые заглянули внутрь протонов — там обнаружилась жуткая квантовая запутанность

Самая маленькая кошка в мире была размером с ладонь и жила 300 000 лет назад

Окаменелости возрастом 430 миллионов лет меняют принятые нормы эволюции
Показать еще