Neoflex разработала корпоративное мобильное приложение для сотрудников «ФосАгро»

Neoflex разработала корпоративное мобильное приложение для сотрудников «ФосАгро». На сегодняшний день число его активных пользователей превышает 22 тыс. человек, а количество доступных функций стремится к 30. Оно разработано и адаптировано для всех ключевых мобильных платформ. Технологическим партнером проекта выступила компания Neoflex, специалисты которой внедрили новый сервис и продолжают оказывать поддержку в его сопровождении.

Приложение позволяет сотрудникам «ФосАгро» оперативно получать необходимую информацию о работе, а также быстрый доступ к цифровым сервисам. В их числе – новости компании, заказ и оформление справок, производственный календарь, актуальные расписания движения автобусов, работы заводских столовых и многое другое. Одной из востребованных новинок стало отслеживание движения корпоративного транспорта в режиме онлайн и контроль за своевременным обновлением средств индивидуальной защиты.

Основная задача проекта – повысить оперативность и улучшить качество взаимодействия между сотрудниками и различными подразделениями компании. К примеру, раньше для получения необходимых справок, документов или других корпоративных материалов необходимо было обращаться в соответствующие службы через официальные письма. Теперь для этого достаточно сделать всего несколько кликов на смартфоне или планшетном компьютере. При этом особое внимание уделено конфиденциальности: двухфакторная система аутентификации пользователей, распознавание по биометрическим параметрам, а также серверы, расположенные в контуре самой компании, обеспечивают защиту данных.

В рамках проекта внедрена серверная логика с набором коробочных API, расширен набор доступных сервисов в мобильном приложении. Также реализованы необходимые интеграционные сервисы через интеграционную шину, обеспечивающие централизованный и унифицированный обмен сообщениями между информационными системами предприятия. Neoflex обеспечила поддержку ключевых технологических платформ для работы мобильного приложения.

«Смартфоны давно стали неотъемлемой частью нашей жизни, поэтому внедряя корпоративное мобильное приложение, мы стремились реализовать этот доступный способ коммуникации, используя простой и понятный интерфейс. И я считаю, что нам это удалось. По состоянию на февраль 2025 г. количество активных пользователей превышает 22 тыс. человек в нескольких регионах страны, что составляет абсолютное большинство от всех сотрудников компании «ФосАгро». Гибкая адаптация приложения под запросы наших коллег вкупе с использованием наилучших цифровых технологий позволили нам создать действительно востребованный продукт, который помогает ускорить многие процедуры, упростить бизнес-процессы, сделав их более эффективными и что самое главное – удобными для использования нашими работниками», – сказал заместитель генерального директора компании «Апатит» (группа «ФосАгро») по информационным технологиям Денис Новиков.

«Наличие технической и отраслевой экспертизы Neoflex, а также эффективное сотрудничество с компанией «ФосАгро», для которой наша команда выполняет поддержку критически важной инфраструктуры на протяжении нескольких лет, позволили выполнить все работы в рамках проекта качественно и в срок. Нам удалось не только внедрить готовое решение, которое уже успешно зарекомендовало себя, но и обеспечить его дальнейшее активное развитие, а также поддержку интеграционного ИT-ландшафта всей компании», – отметил руководитель департамента развития бизнеса компании Neoflex Антон Гаврилов.