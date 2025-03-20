CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения
|

Neoflex разработала корпоративное мобильное приложение для сотрудников «ФосАгро»

Neoflex разработала корпоративное мобильное приложение для сотрудников «ФосАгро». На сегодняшний день число его активных пользователей превышает 22 тыс. человек, а количество доступных функций стремится к 30. Оно разработано и адаптировано для всех ключевых мобильных платформ. Технологическим партнером проекта выступила компания Neoflex, специалисты которой внедрили новый сервис и продолжают оказывать поддержку в его сопровождении.

Приложение позволяет сотрудникам «ФосАгро» оперативно получать необходимую информацию о работе, а также быстрый доступ к цифровым сервисам. В их числе – новости компании, заказ и оформление справок, производственный календарь, актуальные расписания движения автобусов, работы заводских столовых и многое другое. Одной из востребованных новинок стало отслеживание движения корпоративного транспорта в режиме онлайн и контроль за своевременным обновлением средств индивидуальной защиты.

Основная задача проекта – повысить оперативность и улучшить качество взаимодействия между сотрудниками и различными подразделениями компании. К примеру, раньше для получения необходимых справок, документов или других корпоративных материалов необходимо было обращаться в соответствующие службы через официальные письма. Теперь для этого достаточно сделать всего несколько кликов на смартфоне или планшетном компьютере. При этом особое внимание уделено конфиденциальности: двухфакторная система аутентификации пользователей, распознавание по биометрическим параметрам, а также серверы, расположенные в контуре самой компании, обеспечивают защиту данных.

В рамках проекта внедрена серверная логика с набором коробочных API, расширен набор доступных сервисов в мобильном приложении. Также реализованы необходимые интеграционные сервисы через интеграционную шину, обеспечивающие централизованный и унифицированный обмен сообщениями между информационными системами предприятия. Neoflex обеспечила поддержку ключевых технологических платформ для работы мобильного приложения.

«Смартфоны давно стали неотъемлемой частью нашей жизни, поэтому внедряя корпоративное мобильное приложение, мы стремились реализовать этот доступный способ коммуникации, используя простой и понятный интерфейс. И я считаю, что нам это удалось. По состоянию на февраль 2025 г. количество активных пользователей превышает 22 тыс. человек в нескольких регионах страны, что составляет абсолютное большинство от всех сотрудников компании «ФосАгро». Гибкая адаптация приложения под запросы наших коллег вкупе с использованием наилучших цифровых технологий позволили нам создать действительно востребованный продукт, который помогает ускорить многие процедуры, упростить бизнес-процессы, сделав их более эффективными и что самое главное – удобными для использования нашими работниками», – сказал заместитель генерального директора компании «Апатит» (группа «ФосАгро») по информационным технологиям Денис Новиков.

«Наличие технической и отраслевой экспертизы Neoflex, а также эффективное сотрудничество с компанией «ФосАгро», для которой наша команда выполняет поддержку критически важной инфраструктуры на протяжении нескольких лет, позволили выполнить все работы в рамках проекта качественно и в срок. Нам удалось не только внедрить готовое решение, которое уже успешно зарекомендовало себя, но и обеспечить его дальнейшее активное развитие, а также поддержку интеграционного ИT-ландшафта всей компании», – отметил руководитель департамента развития бизнеса компании Neoflex Антон Гаврилов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В офисах ИТ-компаний «Крок» и «Ланит» прошли обыски. В чем причина

Хакеры под видом российских судебных приставов рассылают усовершенствованные вредоносные программы

LG частично возобновила производство бытовой техники в России для продаж электроники на отечественном рынке

«ИКС холдинг» купил производителя телекомоборудования и микроэлектроники

ИИ будет не только ставить диагноз, но и лечить пациентов

ИТ-инфраструктура «Почты России» пришла в негодность. Разруха почти полная, на модернизацию нет денег

Конференции

Современные контакт-центры 2025

Роботизация бизнес-процессов 2025

Унифицированные коммуникации 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Умная гигиена: обзор зубной щетки Oclean X Ultra S с ИИ и технологией костной проводимости звука

Как узнать, кто звонил с незнакомого номера: лучшие приложения

Легальные приложения для отслеживания смартфона по местоположению: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые заглянули внутрь протонов — там обнаружилась жуткая квантовая запутанность

Самая маленькая кошка в мире была размером с ладонь и жила 300 000 лет назад

Окаменелости возрастом 430 миллионов лет меняют принятые нормы эволюции
Показать еще