Новый уровень гостеприимства: в России появилась автоматизированная система для переобучения моделей машинного обучения. Что это и в чем ценность для развития индустрии

Управляющая компания в сфере гостеприимства АО «Новое сервисное бюро» совместно с Центром искусственного интеллекта и цифровых наук НИУ «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) разработали первую полностью автоматизированную систему для переобучения моделей машинного обучения. Решение, созданное на базе платформы предиктивной аналитики Data.Forecast, также включает сервис рекомендаций по ценообразованию. Об этом CNews сообщили представители АО «Новое сервисное бюро» .

Особенности платформы Data.Forecast

Data.Forecast – первый отечественный продукт, созданный в коллаборации ведущих ученых России с шестью действующими отелями Северо-Запада. Это самообучаемая гостиничная система предиктивной аналитики для контроля эффективности маркетинга и продаж на базе моделей машинного обучения. Это интеллектуальная веб-платформа, которая решает задачи оптимального планирования в маркетинге и высокоточных прогнозов загрузки и выручки, основанных на технологиях искусственного интеллекта.

Ежедневно она обрабатывает свыше 2,5 тыс. параметров, включая: динамику бронирований и их характеристики, активность посетителей сайтов, конверсию кликов, маркетинговые кампании, погодные условия и другие отраслевые показатели.

Платформа соединяет данные различной природы, проводит инжиниринг факторов, процедуру отбора значимых факторов и машинное обучение разработанной модели для прогноза числа бронирований, а также оценивает вероятность отмены бронирования.

Data.Forecast автоматически объединяет потоки данных из внешних источников и выстраивает их в единую базу данных, решая проблему различной природы информации.

Команда математиков из НИУ ВШЭ обучила более 700 моделей и провела 2,3 тыс. экспериментов для создания платформы. Полный цикл обучения занимает 20 минут, а формирование прогнозов – две-три минуты. Система позволяет анализировать комбинации отелей и категорий номеров для эффективного управления доходами и оперативной корректировки стратегии при критических отклонениях. Для удобства пользователей интегрированы визуальные подсказки.

Решение проблемы деградации моделей

После запуска в 2023 г. точность прогнозирования бронирований снизилась до 87% из-за естественной деградации моделей. Регулярный мониторинг и своевременное обновление моделей позволяют восстановить метрики до прежнего уровня. Как правило, для этого требуется две–три процедуры переобучения в год.

Для устранения этой проблемы: был усовершенствован алгоритм прогнозирования спроса с фокусом на ключевые параметры, внедрено ежемесячное автоматическое переобучение моделей по расписанию.

Эти решения позволили стабилизировать качество прогнозов и предотвратить дальнейшее снижение эффективности.

В результате стабилизации агрегированное качество прогнозов по всем активам сегодня составляет 94%, а регулярное переобучения моделей позволяет сохранять средний уровень качества без значимых отклонений.

Рекомендательный сервис ценообразования для отелей

В рамках нового релиза был разработан рекомендательный сервис ценообразования на базе моделей машинного обучения, направленный на решение ключевых проблем в управлении доходами отелей. Основные сложности, с которыми сегодня сталкиваются revenue-менеджеры: недостаток данных для оптимального выбора цены в текущий момент и при прогнозировании; отсутствие четкой формулы, связывающей загрузку номерного фонда с установленными ценами; ручная корректировка цен, которая требует значительных временных затрат.

Для устранения этих проблем был создан алгоритм, который рекомендует цены с разбивкой по месяцам на основе формулы, связывающей желаемую загрузку номерного фонда с оптимальными ценами. Это обеспечивает баланс между доходностью и загрузкой, минимизируя риски потери клиентов из-за неоптимального ценообразования.

По итогу внедрения системы получили два источника сигналов: экспертный и машинный. Сочетание этих сигналов позволяет в моменте менять цену на машинную, если система говорит, что уместно ставить тариф выше «экспертного», либо придерживаться «экспертной» цены, если видны ненаблюдаемые сигналы.

Результаты

Платформа уже внедрена в шести отелях Ленинградской области и Республики Карелия (курорт «Игора», парк-отель «Дача Винтера», сеть отелей «Точка на карте»). Проведено успешное тестирование продукта и подтверждены бизнес-результаты эффективности ее использования. Так, по итогам 2024 г., благодаря обновлению алгоритмов платформы и повышению ее точности были достигнуты следующие бизнес-метрики: снижение отмен за счет автоматизированной скоринговой модели предсказания заездов, а также выявлению и управлению значимыми факторами, влияющими на вероятность заезда на 14%; дополнительное повышение доходности от продажи номеров благодаря глубокой и интеллектуальной аналитики цен в зависимости от месяцев, дней заезда, эластичности и прогноза спроса, визуальных подсказок.