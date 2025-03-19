«МойОфис» интегрировал Telegram в свой мессенджер Squadus

«МойОфис», российская технологическая компания, объяила о новой возможности корпоративного мессенджера Squadus – интеграции с Telegram. Теперь сотрудники могут общаться с клиентами, партнерами и подрядчиками, использующими Telegram, прямо из защищенной среды Squadus, сохраняя полный контроль над корпоративными данными и соблюдая требования безопасности.

«МойОфис» продолжает расширять возможности Squadus, объединяя корпоративные каналы и приложения для коммуникаций в одном месте. Теперь, начиная с релиза 1.8, в корпоративном мессенджере появилась возможность создать канал для связи с пользователями Telegram. В основе решения лежит протокол Matrix – современная технология, обеспечивающая единый подход к передаче быстрых сообщений и позволяющая объединить различные коммуникационные платформы. Благодаря интеграции, пользователи смогут общаться с контактами из Telegram, сохраняя все преимущества, предоставляемые Squadus. Решение будет особенно актуально для компаний, которым необходимо обеспечить безопасную коммуникацию с внешними пользователями из-за ограничений на использование иностранных и социальных мессенджеров.

Вся переписка и файлы, которыми обмениваются пользователи Squadus и Telegram, хранятся в защищенном контуре Squadus. Даже если сообщение или файл будет удален в Telegram, он останется доступен в истории чата в Squadus. Это гарантирует сохранность важной информации и возможность восстановления переписки.

Интеграция сохраняет все функции безопасности, доступные в Squadus, включая DLP (защита от утечек данных), шифрование чатов и запрет на отправку скриншотов. Администраторы могут контролировать доступ к интеграции и устанавливать политики безопасности для внешних каналов связи.

Создание канала связи с Telegram в Squadus максимально упрощено. Для настройки интеграции используется специальный чат-бот, который пошагово проведет пользователя через все необходимые этапы создания канала.

Пользователи могут обмениваться текстовыми сообщениями, файлами, фотографиями и смайлами, делая общение более живым и удобным.

Сотрудники могут общаться с внешними контактами в Telegram, не смешивая личные и рабочие переписки. Это помогает предотвратить случайную утечку конфиденциальной информации и не отвлекаться на личные сообщения во время работы.

«Интеграция Squadus с Telegram – это первое в России решение, объединяющее возможности корпоративного мессенджера и ВКС с широкой аудиторией Telegram. В современном бизнес-ландшафте, где оперативная коммуникация с внешними контрагентами играет ключевую роль, компаниям необходимо решение, которое обеспечивает как удобство, так и безопасность. Интеграция Squadus с Telegram позволяет пользователям общаться с внешним миром, сохраняя при этом полный контроль над корпоративными данными и соблюдая требования безопасности. Настройка решения максимально проста и занимает всего несколько минут благодаря понятному интерфейсу и чат-боту-помощнику», – сказал продакт-менеджер корпоративного мессенджера Squadus Сергей Герук.

Интеграция будет доступна во всех версиях Squadus: для настольных компьютеров, веб-браузеров и мобильных устройств. В списке чатов каналы, интегрированные с Telegram, будут отмечены официальным значком мессенджера, что позволит пользователям легко их различать.