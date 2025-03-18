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В «Уральских авиалиниях» стартовал проект по импортозамещению корпоративного хранилища данных

В авиакомпании «Уральские авиалинии» стартовал проект по импортозамещению корпоративного хранилища данных. Это позволит безопасно перенести огромный массив сведений о пассажирах и авиапарке в новые BI-системы, реализованные на отечественных технологиях. Миграцию осуществляет «Т1 Искусственный интеллект» (входит в ИТ-холдинг Т1).

«Уральские авиалинии» начали перенос критически важных для бизнеса ИТ-решений, в первую очередь, систем обработки и хранения данных, в более безопасный цифровой периметр для обеспечения бесперебойности их работы и повышения операционной эффективности. Переход, подразумевающий замену иностранных ИТ-инструментов на отечественные, начался в июне 2024 г. По плану до конца 2025 г. будут перенесены около 20% от общего объема данных авиакомпании.

Технологическим партнером АК «Уральские авиалинии» по построению независимого и более эффективного хранилища данных выступает команда «Т1 ИИ». Компания отвечает за подбор оптимального технологического решения с учетом особенностей ИТ-ландшафта заказчика, внедрение новых систем и обучение работе с ними.

В качестве замены используемого ранее ПО были выбраны СУБД Arenadata DB и платформа LuxMS BI. Их отличает не только широкий выбор инструментария и высокая скорость обработки информации, но и интерфейс, схожий с тем, что был у прежних сервисов. Это позволило сократить время на обучение работе с новыми системами.

«Уже на старте сделан хороший задел для построения более современного корпоративного хранилища данных (КХД), отвечающего новым требованиям. Опора на отечественные технологии обеспечивает высокий уровень безопасности данных и уверенность в стабильности работы систем, свободных от влияния иностранного вендора. Точечный реинжиниринг процессов позволил добиться расширения функциональности новых ИТ-систем и вдвое увеличить скорость обработки данных и построения отчетов», — отметил Сергей Голицын, руководитель направления «Т1 ИИ».

«Импортозамещение корпоративного хранилища данных — это не просто шаг к технологической независимости, это стратегическое решение для «Уральских авиалиний». Наши решения обеспечивают надёжность, масштабируемость и безопасность данных, что позволяет оптимизировать операции, улучшить обслуживание пассажиров и укрепить конкурентные преимущества», — сказал Максим Власюк, директор департамента по работе с промышленным сектором группы Arenadata.

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