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ИИ в ЖКХ: технология резидента «Сколково» ускоряет подсчет результатов голосования общего собрания собственников жилья

Платформа Beorg Smart Vision для оцифровки документов и распознавания изображений на базе нейросетей до четырех-пяти раз быстрее по сравнению с человеком обрабатывает результаты голосования общего собрания собственников жилья. Система помогает убедиться, что удалось собрать необходимый для решения кворум голосов. Разработку внедрила компания ООО «Смарт-Сити», специализирующаяся на цифровизации сферы ЖКХ. Технологию оцифровки разработала компания «Биорг» из ИТ-кластера «Сколково». Об этом CNews сообщили представители «Сколково».

Скорость обработки анкет голосования выросла, как минимум, в четыре раза. ИИ переводит в электронный вид тысячу бюллетеней за два часа вместо восьми. Система распознает рукописный текст с высоким процентом уверенности: общее качество оцифровки выше 99%. Платформа «Биорг» отличает, к примеру, «Иванов И.И.» от «Иванова И.И.» или имя «Наталья» от «Наталия», что помогает корректно занести данные в информационную базу.

«До внедрения системы распознавания «Биорг» сотрудники Госжилнадзора проверяли бюллетени на достоверность визуально. Вопросы и ответы собственников переносили в систему руками. Представьте, человеку надо визуально проверить 100-150 бюллетеней, в каждом 5-10 и более вопросов. Достаточно трудоёмкая и важная процедура. Неточность при проверке бюллетеня на юридическую значимость, при вводе ответов, может стоить собственникам ошибочно принятого решения. Это чревато судебными разбирательствами, спорами, потерей времени. В первую очередь, от этого всегда страдали люди. Кому это было нужно? Никому!», — сказал генеральный директор ООО «Смарт-Сити» Максим Рогожин.

Система «Биорг» распознает в документе 23 атрибута, каждый из которых влияет на достоверность принятия решения.

«Качество распознавания имеет критическое значение. Полученные данные мы сверяем с данными Росреестра. Если они не совпадут, инспектору придется вводить информацию вручную - не будет автоматической подгрузки. Чем выше качество распознавания, тем больше бюллетеней обработаются в автоматическом режиме», — сказал Максим Рогожин.

ИИ распознает скан-копии документов, которые управляющие организации размещают в ГИС ЖКХ. Нейросеть проверяет наличие подписей и других необходимых атрибутов, заносит данные в «Платформу Цифровое ЖКХ», единую информационную систему для автоматического анализа и формирования решения общего собрания собственников.

За шесть месяцев 2024 г. сервис «Биорг» распознал 100 протоколов и более 2,3 тыс. бюллетеней. Удалось сэкономить примерно 900 человеко-часов.

«Мы рады, что помогаем сделать сферу ЖКХ прозрачной и понятной в части работы с данными. Наша система может работать даже с „творческим“ почерком. Но главное — мы можем адаптировать платформу под разные внутренние регламенты и документы клиентов. Это отвечает запросу рынка, участники которого всё чаще хотят получать точные, но гибкие решения для распознавания и анализа данных», — сказал генеральный директор «Биорг» Руслан Алигаджиев.

За время работы на рынке России и СНГ компания «Биорг» обработала более 1,5 млрд полей с данными. В активе ИИ-стартапа «Сколково» крупные госпроекты оцифровки архивов и коммерческие проекты распознавания комплектов сложных документов в реальном времени: кредитных заявок или кадровых комплектов, необходимых для трудоустройства, в том числе массового найма сотрудников в ритейле, строительстве, нефтесервисе.

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