Подтверждена совместимость UDV ITM и UDV SOAR с ОС «Ред ОС»

UDV Group и компания «Ред Софт» завершили тестирование на совместимость своих продуктов: системы зонтичного мониторинга автоматизированных и информационных систем UDV ITM и платформы оркестрации СЗИ и автоматизации ИБ UDV SOAR с операционными системами «Ред ОС 7.3» и «Ред ОС 8».

Испытания подтвердили корректную и стабильную работу продуктов UDV ITM и UDV SOAR на базе операционных систем «Ред ОС 7.3» и «Ред ОС 8». Совместное использование решений UDV и операционной системы «Ред ОС» позволяет обеспечить надежную защиту всей инфраструктуры (и технологических, и корпоративных сетей).

UDV ITM — система зонтичного мониторинга, предназначенная для мониторинга функционирования распределенных автоматизированных и информационных систем различного назначения, в том числе АСУ ТП. Продукт осуществляет мониторинг доступности и производительности объектов ИТ-инфраструктуры, выявляет инциденты, связанные с неоптимальной работой систем и компонентов.

UDV SOAR — платформа оркестрации средств защиты информации, реагирования на инциденты и автоматизации других функций ИБ. Существенно снижает время реагирования и количество ошибок из-за человеческого фактора за счет возможностей автоматизации и наличия пакета экспертизы от вендора со скриптами реагирования на типовые инциденты и проверки на ложноположительные срабатывания.

«Ред ОС» — операционная система семейства Linux, предназначенная для серверов и рабочих станций. Сертифицирована ФСТЭК России, может применяться в организациях с высокими требованиями к информационной безопасности и сохранности персональных данных. В «Ред ОС 8» используется ядро Linux LTS-версии 6.6, что обеспечивает совместимость с современными поколениями процессоров, видеоускорителей и периферийного оборудования.

«Совместимость наших продуктов с «Ред ОС» обеспечивает нашим клиентам надежную и стабильную работу в среде, соответствующей требованиям российского законодательства. Это укрепляет наши позиции на рынке, повышает доверие со стороны госструктур и корпоративных заказчиков, а также расширяет возможности для внедрения в проекты, где использование отечественного ПО является обязательным. Для клиентов это означает уверенность в совместимости, безопасность данных и соответствие стандартам», — сказал менеджер продукта UDV SOAR Иван Ионов.

«Ред ОС» разрабатывается как операционная система, предлагающая пользователям безопасную и комфортную среду для работы. Помимо своевременных обновлений и встроенных средств защиты информации, мы постоянно расширяем список доступных и совместимых продуктов от российских разработчиков. Решения от компании UDV Group могут заинтересовать наших пользователей, находящихся в процессе выбора различных средств для дополнительной защиты информации в своей организации», — сказала Виктория Костина, руководитель отдела технологической совместимости «Ред Софт».