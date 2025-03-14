R-Style Softlab представила обновленный сервис банк-клиент для юридических лиц

R-Style Softlab, компания-разработчик ПО для финансовой сферы и системный интегратор, представила рынку обновленный сервис банк-клиент для юридических лиц RS-Interbank Corporate.

Новый сервис для дистанционного банковского обслуживания (ДБО) клиентов-юридических лиц разработан на российском стеке технологий, дополнен современным фронтальным решением и обеспечен усиленными функциями отказоустойчивости.

В новой базовой версии сервиса ДБО ЮЛ представлен весь необходимый набор опций для ежедневного обслуживания корпоративных клиентов банка, при этом функциональность и набор пользовательских сценариев могут быть расширены за счет добавления микросервисных модулей и интеграции с любыми внешними решениями.

Таким образом, банк может создать свой уникальный банк-клиент, который будет полностью отвечать продуктовой и маркетинговой стратегии развития финансовой организации.

В обновленной версии RS-Interbank Corporate от R-Style Softlab представлен набор готовой функциональности: (платежи, переводы, счета, кредиты, депозиты, зарплатный проект и современные инфосервисы), осуществление платежей в национальной и иностранной валютах, реализация пользовательских сценариев со счетом цифрового рубля, возможность синхронизации набора доступных операций для интернет-версии, мобильного клиента и PWA-версии, а также сценарии масштабирования и развития за счет открытого API.

Легкое фронтальное решение выполнено на основе лучших практик пользовательского опыта с широкими возможностями брендирования под фирменный стиль банка.

Владелец продукта «Дистанционное банковское обслуживание» R-Style Softlab Ирина Лобзинева сказала: «Необходимость создания современной версии сервиса RS-Interbank Corporate связана с запросами рынка. Банкам и финансовым организациям для работы с бизнесом требуются системы, которые быстро и с небольшими затратами адаптируются под меняющиеся потребности клиентов. Коробочные решения сдерживают возможности для развития сервисов в дистанционном канале, а заложенных в них UI/UX-принципы быстро устаревают. Мы предлагаем клиентам новую, легкую и современную платформу с широкими возможностями мобильного банкинга. Уверены, что решение особенно оценят наши клиенты из СМБ-сегмента».