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ПО Open vAIR компании «Аэродиск» включено в реестр российского программного обеспечения Минцифры

Программное обеспечение Open vAIR, разработанное компанией «Аэродиск», российским производителем систем хранения данных (СХД) и виртуализации, включено в реестр российского программного обеспечения Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры).

Соответствующая запись под номером 26455 была внесена в реестр 12 февраля 2025 г. ПО Open vAIR соответствует следующим классам ПО в реестре: 02.05 «Средства хранения данных»; 02.04 «Средства виртуализации».

Open vAIR — современное программное решение для виртуализации и хранения данных с открытым кодом (open source) для вузов, разработчиков-энтузиастов и небольших организаций, тестирующих возможности виртуализации своей ИТ-инфраструктуры.

Платформа Open vAIR построена на принципах Domain-Driven Design (DDD). Каждый модуль системы работает автономно, что обеспечивает стабильность работы даже при отказе или изменении одного из компонентов. Благодаря гибкой архитектуре Open vAIR легко дорабатывается и дополняется новыми модулями, такими как инструменты автоматизации и управления, что позволяет адаптировать ее под конкретные задачи бизнеса.

Она также отличается простотой настройки и использования, что делает ее доступной даже для пользователей с минимальным опытом в администрировании.

Платформа работает как приложение, которое можно развернуть на любом оборудовании — от серверов до домашних компьютеров, без необходимости дополнительных мощностей или специализированного железа. Open vAIR является полностью российским продуктом, что делает его идеальным решением для использования в условиях современных регуляторных требований.

За счет открытого API, платформу можно легко интегрировать в любые проекты, что значительно упрощает процесс внедрения.

«Включение Open vAIR в реестр российского ПО — важный шаг для нашей компании и всей отрасли. Он открывает новые возможности для использования нашего решения в государственных и корпоративных проектах, где требуется соответствие требованиям локализации. Это также подчеркивает растущую роль отечественных разработок в сфере ИТ-инфраструктуры: они соответствуют современным требованиям рынка, а также обладают внутренним запасом для дальнейшего роста и развития по мере эволюции ИТ-отрасли и требований к управлению данными. Мы также надеемся, что система далее займет одно из центральных мест в экосистеме программных решений, над которыми будет работать российское open source-сообщество», — отметил генеральный директор компании «Аэродиск» Вячеслав Володкович.

Детальное описание функциональных характеристик, а также условиях использования ПО доступны на официальном сайте компании.

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