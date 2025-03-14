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Axenix открывает лабораторию данных Data Lab

Axenix объявляет о запуске лаборатории данных Data Lab. Сервис будет доступен компаниям по модели подписки. Это позволит клиентам по упрощенной схеме подключать команду специалистов Axenix к выполнению задач в области управления данными, аналитики и искусственного интеллекта. Об этом CNews сообщили представители Axenix.

Data Lab работает в формате Consulting as a Service (CaaS). По словам руководителя направления «Аналитика данных» для банков и ресурсных компаний Axenix Дениса Шипулина, это минимизирует формальности и предполагает более гибкие условия сотрудничества, чем при классической форме проектной работы. Так, команды Axenix могут привлекаться к точечным задачам по мере необходимости (в отличие от схемы непрерывного вовлечения), что позволяет заказчикам форсировать реализацию своих потребностей без серьезных затрат на привлечение внешних ресурсов.

Data Lab оказывает услуги в области управления данными (Data Governance), разработки и аналитики (Data Engineering and Data Analytics) и искусственного интеллекта (Artificial Intelligence). У Data Lab предусмотрен пробный период – один месяц, в течение которого компании могут протестировать новую услугу и оценить качество сервиса. Для дальнейшей работы заказчику необходимо приобрести платную подписку, предусматривающую SLA в соответствии с запрашиваемым объемом и скоростью реализации потребностей.

Специалисты Axenix готовы разработать Data-стратегию, проанализировать качество данных, наполнить каталоги и словари терминов, а также закрыть другие потребности компаний в области управления данными. В сфере инженерии и аналитики данных в рамках Data Lab доступны такие услуги, как формулирование бизнес-требований и технических заданий к витринам данных и BI-отчетам, разработка части хранилища данных (DWH), интеграция систем-источников с хранилищем и др.

Компании, внедряющие технологии искусственного интеллекта, могут использовать Data Lab для разработки и тестирования ML-моделей, GenAI. Кроме того, Data Lab может быть полезна на старте ИИ-проектов, когда необходимо сформулировать бизнес-требования к моделям машинного обучения и компьютерного зрения, оценить потенциальные бизнес-эффекты от реализации проекта, исследовать данные для более эффективного обучения моделей, подготовить датасет, найти и устранить ошибки в работе моделей.

«Компании все чаще ищут быстрые и малозатратные способы тестирования технологических решений. Наш подход позволяет клиентам минимизировать риски, оперативно проверять гипотезы и оценивать потенциал технологий без сложных бюрократических процессов, что делает сервис особенно актуальным в текущих рыночных условиях. Мы уже видим интерес заказчиков к такой модели работы и уверены, что спрос на услуги Data Lab будет расти», — сказал Денис Шипулин.

По его словам, у Data Lab доступен также коллаборативный режим работы по согласию заказчиков, когда разные компании видят кейсы друг друга в общей библиотеке, могут оценить и использовать в своих целях успешные результаты предыдущих работ. В Axenix отмечают, что в Data Lab есть все необходимые процессы, чтобы быстро применять накопленную экспертизу для разных клиентов.

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